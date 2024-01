Officiel : le GP d'Espagne de nouveau à Madrid à partir de 2026

Le chat est sorti du sac : la Formule 1 revient à Madrid, à partir de 2026, le parc des expositions IFEMA (Institución Ferial de Madrid) accueillera une course de championnat du monde. Nom du nouveau circuit routier de 5,474 kilomètres : IFEMA Madrid Circuit. La première esquisse de la piste a également été publiée dans le cadre d'une conférence de presse. L'accord entre la Formule 1 et l'IFEMA est prévu pour dix ans (jusqu'en 2035 inclus), la course sera financée par des fonds privés. Le site peut accueillir plus de 110.000 visiteurs, mais à moyen terme, la capacité sera augmentée pour pouvoir accueillir 140.000 fans.

Le circuit offrira 20 virages, quatre bonnes possibilités de dépassement, un temps au tour d'un peu moins de 90 secondes est envisagé, la vitesse moyenne sera d'environ 220 km/h. À deux reprises, le circuit passera par un tunnel sous la M-11.

Isabel Díaz Ayuso, présidente du gouvernement régional de la Communauté de Madrid : "Aucun gouvernement ni pays ne peut s'opposer à un projet comme celui-ci, car il apportera tant à la ville de Madrid et à l'Espagne. Nous voulons établir l'un des meilleurs circuits du monde".

La politicienne estime que "la course fera rentrer 450 millions d'euros par an dans les caisses de Madrid et générera 8200 emplois".

José Vicente de los Mozos, président de la société de foires IFEMA (Institución Ferial de Madrid) : "Nous voulons établir une nouvelle référence avec notre course. Nous sommes très fiers que la Formule 1 revienne dans notre ville après environ quarante ans".

L'organisation de deux courses de Formule 1 la même année en Espagne, comme ce fut le cas de 2008 à 2012 avec Barcelone et Valence, est considérée comme improbable - compte tenu de l'énorme intérêt que suscite la Formule 1 dans le monde entier. Ainsi, le CEO de la Formule 1 Stefano Domenicali a confirmé à l'été 2023 : "Nous ne serons pas en mesure à moyen terme, c'est-à-dire après 2026, d'avoir deux courses dans le même pays". C'est ce qui se passe actuellement en Italie avec Imola et Monza.



Domenicali à propos de la nouvelle course : "Madrid est une ville avec une énorme tradition sportive. Nous ouvrons un nouveau chapitre passionnant pour la Formule 1 en Espagne".



De 1968 à 1981, la course espagnole du championnat du monde de Formule 1 s'est déroulée à neuf reprises sur le circuit de Jarama, à 40 kilomètres au nord-est du centre-ville de Madrid.



Dans le cadre d'un forum économique, José Vicente de los Mozos, président de la société de foires IFEMA (Institución Ferial de Madrid), avait confirmé pour la première fois en juillet 2023 des projets de Formule 1.



Le chef de l'IFEMA a déclaré : "Nous voulons plus qu'une course de Formule 1. Nous voulons offrir la meilleure expérience possible pour un fan de Grand Prix en Europe. Il n'y a pas de site de course qui possède un espace aussi diversifié que l'IFEMA".



Situé au nord-est de la capitale espagnole, l'IFEMA est le premier parc d'exposition d'Espagne. Il a été construit en 1980 par la communauté autonome de Madrid, la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Madrid et la caisse d'épargne Caja Madrid. En 1991, le parc des expositions actuel a été occupé et progressivement agrandi. Il comprend actuellement une douzaine de halls d'exposition et une superficie de 970 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 135 terrains de football, à seulement dix minutes de l'aéroport de Barajas, avec ses propres connexions de métro et d'autoroute.



José Vicente de los Mozos : "Nous avons conçu, avec la communauté autonome de Madrid et le conseil municipal, un projet magnifique qui fera de Madrid un pôle d'attraction pour les événements sportifs et de loisirs".



GP d'Espagne : des lieux toujours différents

Les débuts du GP d'Espagne remontent à 1913, mais ce qui s'appelait alors le Grand Prix et se déroulait à Guadarrama (près de Madrid) était une course régie par les règles des voitures de tourisme. Dans l'âge de pierre du sport automobile, on trouve encore la Coupe de Catalogne de 1908 et 1909 à Sitges (près de Barcelone). Il ne s'agissait pas non plus d'un véritable GP d'Espagne, bien que le vainqueur ait été un véritable héros de la monoplace : Jules Goux.



En 1923, les courses se sont déroulées sur le spectaculaire ovale de Sitges, puis de 1926 à 1935 sur le Circuito Lasarte au Pays basque (nord de l'Espagne).



Dans le cadre du championnat du monde de Formule 1, un GP d'Espagne a eu lieu à : Pedralbes (Barcelone) en 1951/1954, à Jarama près de Madrid (1967 à 1981), en partie en alternance avec Montjuich/Barcelone (1969 à 1975), à Jerez (Andalousie) de 1986 à 1990, et à partir de 1991 sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Granollers (au nord de Barcelone).