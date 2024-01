Ufficiale: il GP di Spagna torna a Madrid dal 2026

Il gatto è fuori dal sacco: la Formula 1 tornerà a Madrid, con una gara del campionato mondiale che si terrà nel centro espositivo IFEMA (Institución Ferial de Madrid) a partire dal 2026. Nome del nuovo circuito cittadino di 5,474 km: Circuito IFEMA Madrid. Durante la conferenza stampa è stato pubblicato anche il primo schizzo del circuito. L'accordo tra la Formula 1 e l'IFEMA è di dieci anni (fino al 2035 compreso) e la gara sarà finanziata privatamente. Il sito offre spazio a più di 110.000 spettatori, e nel medio termine la capacità sarà ampliata fino a ospitare 140.000 fan.

Il tracciato offrirà 20 curve, quattro buone opportunità di sorpasso, un tempo sul giro target di poco meno di 90 secondi e una velocità media di circa 220 chilometri all'ora. Il circuito passerà due volte attraverso un tunnel sotto l'autostrada M-11.

Isabel Díaz Ayuso, Presidente del Governo Regionale della Comunità Autonoma di Madrid: "Nessun governo e nessun Paese può rifiutare un progetto come questo, perché porterà molto alla città di Madrid e alla Spagna. Vogliamo creare uno dei migliori autodromi del mondo".

Il politico ritiene che "la corsa porterà 450 milioni di euro all'anno nelle casse di Madrid e creerà 8.200 posti di lavoro".

José Vicente de los Mozos, presidente dell'IFEMA (Institución Ferial de Madrid): "Con la nostra gara vogliamo stabilire un nuovo punto di riferimento. Siamo molto orgogliosi che la Formula 1 torni nella nostra città dopo circa quarant'anni".

È improbabile che due gare di Formula 1 si svolgano in Spagna nello stesso anno, come è accaduto dal 2008 al 2012 con Barcellona e Valencia, dato l'enorme interesse per la Formula 1 in tutto il mondo. L'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha confermato nell'estate del 2023: "Nel medio termine, cioè dopo il 2026, non potremo avere due gare nello stesso Paese". Come avviene attualmente in Italia con Imola e Monza.



Domenicali sulla nuova gara: "Madrid è una città con un'enorme tradizione sportiva. Stiamo aprendo un nuovo entusiasmante capitolo per la Formula 1 in Spagna".



Dal 1968 al 1981, la gara spagnola del Campionato del Mondo di Formula 1 si è svolta nove volte sul circuito di Jarama, 40 chilometri a nord-est del centro di Madrid.



José Vicente de los Mozos, presidente dell'organizzazione fieristica IFEMA (Institución Ferial de Madrid), ha confermato i piani della Formula 1 per la prima volta nel luglio 2023 durante un forum d'affari.



Il capo dell'IFEMA ha dichiarato: "Vogliamo qualcosa di più di una semplice gara di Formula 1. Vogliamo offrire la migliore esperienza per un fan del Gran Premio in Europa. Non esiste una sede di gara che abbia uno spazio così vario come l'IFEMA".



L'IFEMA, a nord-est della capitale spagnola, è il principale centro espositivo della Spagna, costruito nel 1980 dalla Comunità Autonoma di Madrid, dalla Camera di Commercio e Industria di Madrid e dalla Cassa di Risparmio Caja Madrid. L'attuale centro espositivo è stato inaugurato nel 1991 ed è stato gradualmente ampliato. Attualmente comprende una dozzina di sale espositive e un'area di 970.000 metri quadrati, l'equivalente di 135 campi da calcio, a soli dieci minuti dall'aeroporto di Barajas, con collegamenti alla metropolitana e all'autostrada.



José Vicente de los Mozos: "Insieme alla Comunità Autonoma di Madrid e al Comune, abbiamo progettato un grande progetto che affermerà Madrid come centro di attrazione per gli eventi sportivi e di svago".



GP di Spagna: sempre nuove sedi

Gli inizi del GP di Spagna risalgono al 1913, ma quello che allora si chiamava Gran Premio e si svolgeva a Guadarrama (vicino a Madrid) era una gara secondo le regole delle auto da turismo. Poi c'è la Coppa di Catalogna del 1908 e 1909 a Sitges (vicino a Barcellona), nell'età della pietra del motorsport. Anche questo non era un vero GP di Spagna, anche se fu vinto da un vero cavallo di battaglia della monoposto, Jules Goux.



Nel 1923 fu utilizzato lo spettacolare ovale di Sitges e dal 1926 al 1935 il Circuito Lasarte nei Paesi Baschi (Spagna settentrionale).



Un GP di Spagna nell'ambito del Campionato mondiale di Formula 1 si è svolto a: Pedralbes (Barcellona) nel 1951/1954, a Jarama vicino a Madrid (dal 1967 al 1981), in parte alternato a Montjuich/Barcellona (dal 1969 al 1975), a Jerez (Andalusia) dal 1986 al 1990, e dal 1991 in poi al Circuit de Barcelona-Catalunya a Granollers (a nord di Barcellona).