Oficial: GP de Espanha em Madrid a partir de 2026

A Fórmula 1 vai regressar a Madrid, com a realização de uma prova do campeonato do mundo no centro de exposições IFEMA (Institución Ferial de Madrid) a partir de 2026. Nome do novo circuito de rua de 5,474 quilómetros: Circuito IFEMA Madrid. O primeiro esboço do circuito foi também publicado numa conferência de imprensa. O acordo entre a Fórmula 1 e a IFEMA tem uma duração de dez anos (até 2035, inclusive) e a corrida será financiada pelo sector privado. O local oferece espaço para mais de 110.000 espectadores e, a médio prazo, a capacidade deverá ser alargada para 140.000 espectadores.

A pista oferecerá 20 curvas, quatro boas oportunidades de ultrapassagem, um tempo de volta objetivo de pouco menos de 90 segundos e uma velocidade média de cerca de 220 quilómetros por hora. O circuito passará duas vezes por um túnel sob a autoestrada M-11.

Isabel Díaz Ayuso, Presidente do Governo Regional da Comunidade Autónoma de Madrid: "Nenhum governo e nenhum país pode recusar um projeto como este, porque trará muito à cidade de Madrid e a Espanha. Queremos criar uma das melhores pistas de corridas do mundo".

O político acredita: "A corrida trará 450 milhões de euros por ano para os cofres de Madrid e criará 8.200 empregos".

José Vicente de los Mozos, presidente da IFEMA (Instituição Ferial de Madrid): "Queremos estabelecer uma nova referência com a nossa corrida. Estamos muito orgulhosos que a Fórmula 1 regresse à nossa cidade após cerca de quarenta anos."

É improvável que duas corridas de Fórmula 1 se realizem em Espanha no mesmo ano, como aconteceu de 2008 a 2012 com Barcelona e Valência - dado o enorme interesse pela Fórmula 1 em todo o mundo. O Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmou no verão de 2023: "A médio prazo, ou seja, depois de 2026, não poderemos ter duas corridas no mesmo país". Como acontece atualmente em Itália com Imola e Monza.



Domenicali sobre a nova corrida: "Madrid é uma cidade com uma enorme tradição desportiva. Estamos a abrir um novo e excitante capítulo para a Fórmula 1 em Espanha".



De 1968 a 1981, o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Espanha foi disputado nove vezes no circuito de Jarama, 40 quilómetros a nordeste do centro de Madrid.



José Vicente de los Mozos, presidente da IFEMA (Institución Ferial de Madrid), confirmou os planos da Fórmula 1 pela primeira vez em julho de 2023 num fórum empresarial.



Queremos mais do que uma simples corrida de Fórmula 1", afirmou o presidente da IFEMA. Queremos oferecer a melhor experiência para um fã de um Grande Prémio na Europa. Não há nenhum recinto de corridas que tenha um espaço tão diversificado como o IFEMA".



O IFEMA, situado no nordeste da capital espanhola, é o principal centro de exposições de Espanha, construído em 1980 pela Comunidade Autónoma de Madrid, pela Câmara de Comércio e Indústria de Madrid e pela Caja Madrid. O atual centro de exposições foi inaugurado em 1991 e tem vindo a ser progressivamente ampliado. Atualmente, é composto por uma dúzia de pavilhões de exposição e uma área de 970 000 metros quadrados, o equivalente a 135 campos de futebol, a apenas dez minutos do aeroporto de Barajas, com ligações próprias de metro e autoestrada.



José Vicente de los Mozos: "Juntamente com a Comunidade Autónoma de Madrid e a Câmara Municipal, concebemos um grande projeto que fará de Madrid um centro de atração para eventos desportivos e de lazer."



GP de Espanha: Novos locais uma e outra vez

Os primórdios do GP de Espanha remontam a 1913, mas o então chamado Grande Prémio, que se realizava em Guadarrama (perto de Madrid), era uma corrida com regras de carros de turismo. Depois, há a Taça da Catalunha de 1908 e 1909 em Sitges (perto de Barcelona), na Idade da Pedra do desporto automóvel. Este também não foi um verdadeiro GP de Espanha, embora tenha sido ganho por um verdadeiro cavalo de batalha monoposto - Jules Goux.



A espetacular oval de Sitges foi utilizada em 1923 e, de 1926 a 1935, o Circuito Lasarte, no País Basco (norte de Espanha).



Realizou-se um GP de Espanha no âmbito do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em: Pedralbes (Barcelona) em 1951/1954, em Jarama perto de Madrid (1967 a 1981), alternando parcialmente com Montjuich/Barcelona (1969 a 1975), em Jerez (Andaluzia) de 1986 a 1990, e a partir de 1991 no Circuito de Barcelona-Catalunha em Granollers (a norte de Barcelona).