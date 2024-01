Avenir de la Formule 1 : ces courses sont en danger

Le championnat du monde de Formule 1 s'enrichit d'un nouveau circuit routier : Comme nous l'avons appris le 23 janvier, la Formule 1 est de retour à Madrid. Les courses se dérouleront au parc des expositions IFEMA, et nous verrons la première édition de ce nouveau lieu en 2026.

La saison GP 2024 comptera pour la première fois 24 courses de championnat du monde et les chefs d'équipe ont fait savoir au CEO de la Formule 1, Stefano Domenicali, qu'il n'était pas possible d'en faire beaucoup plus, les spécialistes ayant atteint leur limite de charge.

Si l'on veut passer au programme dans les années à venir, il faut évincer une autre course. Ce qui soulève la question de nombreux lecteurs : Quelle est au juste la durée des accords actuels avec les différents organisateurs ? Voici la liste, l'ordre correspond au déroulement du championnat du monde 2024.

Bahreïn 2036

Arabie saoudite 2030

Australie 2037

Japon 2024

Chine 2025

États-Unis (Miami) 2031

Italie (Imola) 2026

Monaco 2025

Canada 2031

Espagne 2026

Autriche 2030

Grande-Bretagne 2024

Hongrie 2032

Belgique 2025

Pays-Bas 2025

Italie (Monza) 2025

Azerbaïdjan 2026

Singapour 2028

États-Unis (Austin) 2026

Mexique 2025

Brésil 2030

États-Unis (Las Vegas) 2032

Qatar 2032

Abu Dhabi 2030

Madrid : 2026-2035



On le voit : Cette année, les contrats des deux courses traditionnelles de Silverstone et Suzuka expirent, et un an plus tard, il en va de même pour Monaco, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza et Mexico. Le contrat avec Shanghai prendra également fin à l'édition 2025.



S'il n'y a plus de place pour la Belgique ou les Pays-Bas, il est envisagé d'organiser les courses de Spa et de Zandvoort en alternance.



Le CEO de la Formule 1 Stefano Domenicali a été clair : il n'y a plus de place pour deux courses par saison dans un pays européen au-delà de 2026. Mauvaise pioche donc pour Barcelone. En ce qui concerne l'Italie, Monza veut continuer à assurer le Grand Prix italien avec des investissements de 21 millions d'euros https://www.speedweek.com//formel1/news/217873/Monza-baut-um-fuer-21-Millionen-Euro-140-Tage-Arbeit.html, au détriment d'Imola.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island