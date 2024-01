Il futuro della Formula 1: queste gare sono in pericolo

Il Campionato mondiale di Formula 1 si arricchisce di un altro circuito cittadino: Come annunciato il 23 gennaio, la Formula 1 tornerà a Madrid. Le gare si svolgeranno presso il centro espositivo IFEMA e la prima edizione della nuova sede si terrà nel 2026.

La stagione dei GP del 2024 vedrà per la prima volta 24 gare del campionato mondiale, e i capi delle scuderie hanno detto chiaramente all'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali: non si può fare di più, gli specialisti hanno raggiunto i loro limiti.

Chiunque voglia entrare nel programma nei prossimi anni dovrà sostituire un'altra gara. Il che solleva la domanda di molti lettori: Quanto durano effettivamente gli attuali accordi con i vari organizzatori? Ecco l'elenco, l'ordine corrisponde al programma del Campionato del mondo 2024.

Bahrein 2036

Arabia Saudita 2030

Australia 2037

Giappone 2024

Cina 2025

USA (Miami) 2031

Italia (Imola) 2026

Monaco 2025

Canada 2031

Spagna 2026

Austria 2030

Gran Bretagna 2024

Ungheria 2032

Belgio 2025

Paesi Bassi 2025

Italia (Monza) 2025

Azerbaigian 2026

Singapore 2028

USA (Austin) 2026

Messico 2025

Brasile 2030

USA (Las Vegas) 2032

Qatar 2032

Abu Dhabi 2030

Madrid: 2026-2035



Vediamo: I contratti per le due gare tradizionali di Silverstone e Suzuka scadono quest'anno, seguiti un anno dopo da Monaco, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza e Città del Messico. Anche il contratto con Shanghai scadrà nel 2025.



Se non ci sarà più spazio per il Belgio o i Paesi Bassi, si prevede di organizzare alternativamente le gare di Spa e Zandvoort.



L'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha chiarito che non c'è spazio per due gare a stagione in un Paese europeo oltre il 2026. Quindi brutte carte per Barcellona. Per quanto riguarda l'Italia, Monza vuole continuare ad assicurarsi il Gran Premio d'Italia con investimenti per 21 milioni di euro https://www.speedweek.com//formel1/news/217873/Monza-baut-um-fuer-21-Millionen-Euro-140-Tage-Arbeit.html, a scapito di Imola.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas