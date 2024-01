Futuro da Fórmula 1: Estas corridas estão em perigo

No passado dia 23 de janeiro, a Fórmula 1 anunciou um acordo de dez anos com o IFEMA de Madrid. As corridas terão lugar no novo circuito a partir de 2026, e nós dizemos-lhe como será o futuro do programa do Campeonato do Mundo.

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 vai ser enriquecido com mais um circuito de rua: Tal como foi anunciado a 23 de janeiro, a Fórmula 1 vai regressar a Madrid. As corridas terão lugar no centro de exposições IFEMA e a primeira edição será realizada no novo recinto em 2026.

A temporada de 2024 terá pela primeira vez 24 etapas do campeonato do mundo e os chefes de equipa deixaram claro ao diretor-geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali: não há muito mais a fazer, os especialistas atingiram os seus limites.

Qualquer pessoa que queira entrar no programa nos próximos anos terá de deslocar outra corrida. O que levanta a questão de muitos leitores: Quanto tempo duram os actuais acordos com os diferentes organizadores? Eis a lista, cuja ordem corresponde ao programa do Campeonato do Mundo de 2024.

Bahrein 2036

Arábia Saudita 2030

Austrália 2037

Japão 2024

China 2025

EUA (Miami) 2031

Itália (Imola) 2026

Mónaco 2025

Canadá 2031

Espanha 2026

Áustria 2030

Grã-Bretanha 2024

Hungria 2032

Bélgica 2025

Países Baixos 2025

Itália (Monza) 2025

Azerbaijão 2026

Singapura 2028

EUA (Austin) 2026

México 2025

Brasil 2030

EUA (Las Vegas) 2032

Qatar 2032

Abu Dhabi 2030

Madrid: 2026-2035



O que vemos: Os contratos para as duas corridas tradicionais em Silverstone e Suzuka expiram este ano, seguidos um ano mais tarde pelo Mónaco, Spa-Francorchamps, Zandvoort, Monza e Cidade do México. O contrato com Xangai também terminará em 2025.



Se não houver mais espaço para a Bélgica ou para os Países Baixos, está prevista a organização alternada das corridas de Spa e de Zandvoort.



O diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, deixou claro que não há espaço para duas corridas por época num país europeu para além de 2026. Portanto, maus cartões para Barcelona. No que diz respeito a Itália, Monza quer continuar a assegurar o Grande Prémio de Itália com investimentos no valor de 21 milhões de euros https://www.speedweek.com//formel1/news/217873/Monza-baut-um-fuer-21-Millionen-Euro-140-Tage-Arbeit.html, em detrimento de Imola.





