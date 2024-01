Stefano Domenicali à propos du GP de Madrid : "Barcelone, et maintenant ?

L'accord entre la Formule 1 et l'IFEMA est annoncé - le GP d'Espagne aura lieu à partir de 2026 au parc des expositions de Madrid. Mais qu'en est-il de la course de Barcelone ?

A partir de 2026, la Formule 1 s'enrichira d'une intéressante touche de couleur : la catégorie reine reviendra dans la ville de la royauté, à Madrid, la capitale de l'Espagne. La course espagnole du championnat du monde se déroulera à partir de 2026 sur un nouveau circuit routier, au parc des expositions de l'IFEMA (Institución Ferial de Madrid).

Le CEO de la série, Stefano Domenicali, déclare sur le site officiel de la Formule 1 : "C'est une excellente nouvelle pour notre sport. Ce nouvel accord souligne l'attractivité de la Formule 1. A une époque où beaucoup de gens considèrent que l'Europe n'est pas assez prête à investir, Madrid et l'IFEMA montrent que ce n'est pas vrai".

"On nous a présenté un projet fascinant qui offrira aux visiteurs une expérience complète - du voyage à la course en passant par le séjour. Nous avons été très attirés par ces plans dès le début et nous sommes impatients de voir comment nous allons pouvoir les mettre en œuvre."

L'Italien de 58 ans, originaire de la ville du GP d'Imola, a déclaré à propos de l'accord de dix ans avec l'IFEMA : "Cette longue durée prouve que nous cherchons à travailler avec des organisateurs existants ou établis sur de longues périodes. Dix ans, c'est une garantie mutuelle de pouvoir mettre sur pied quelque chose de grand en toute tranquillité".



"Auparavant, nous étions souvent dans la situation où les accords étaient prolongés de deux ou trois ans, voire de cinq ans une fois. Mais maintenant, nous aimons conclure des contrats plus longs pour assurer la stabilité".



Depuis 1991, la course espagnole du championnat du monde de Formule 1 a lieu sur le circuit de Barcelone-Catalunya. Qu'en est-il maintenant de la course en Catalogne ?



Stefano Domenicali : "Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, l'accord avec Madrid n'exclut pas celui de Barcelone. Nous sommes en train de voir sous quelle forme nous pouvons continuer à travailler avec Barcelone".



Cela sonne un peu différemment qu'il y a quelques mois, lorsque Domenicali déclarait qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'un pays européen accueille deux manches du championnat du monde au-delà de 2026. Qu'est-ce qui a donc changé ?



La Formule 1 est à nouveau sexy en Espagne, 77 millions de personnes au total ont regardé la catégorie reine lors de la saison 2023, soit 84 pour cent de plus qu'en 2022. Ce regain d'intérêt est également dû aux superbes performances de Fernando Alonso avec Aston Martin et de Carlos Sainz avec Ferrari.



Les courses sont retransmises en Espagne par le spécialiste du sport en streaming DAZN, la Formule 1 a prolongé un accord correspondant jusqu'à fin 2026.





