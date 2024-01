Stefano Domenicali sul GP di Madrid: Barcellona, e adesso?

Dal 2026, la Formula 1 si arricchirà di un interessante tocco di colore: la classe regina tornerà nella città dei reali, a Madrid, la capitale della Spagna. Dal 2026, la gara spagnola del Campionato del Mondo si terrà su un nuovo circuito cittadino, presso il centro espositivo IFEMA (Institución Ferial de Madrid).

Il direttore generale della serie, Stefano Domenicali, ha dichiarato sul sito ufficiale della Formula 1: "È un'ottima notizia per il nostro sport. Il nuovo accordo sottolinea l'attrattiva della Formula 1 e, in un momento in cui molti classificano l'Europa come troppo riluttante a investire, Madrid e l'IFEMA stanno dimostrando che non è così".

"Ci è stato presentato un progetto affascinante che offrirà ai visitatori un'esperienza completa, dal viaggio al soggiorno e alle gare. Eravamo molto entusiasti di questi piani fin dall'inizio e non vediamo l'ora di vedere come possiamo realizzarli".

Il 58enne italiano, originario della città del GP di Imola, commenta così l'accordo decennale con l'IFEMA: "Questa lunga durata dimostra che ci sforziamo di lavorare con organizzatori già esistenti o affermati per periodi più lunghi. Dieci anni sono una garanzia reciproca di poter organizzare qualcosa di grande in tutta tranquillità".



"In passato, capitava spesso che gli accordi venissero prolungati di due o tre anni, e forse una volta di cinque. Ma ora ci piace firmare contratti più lunghi per garantire la stabilità".



Il Campionato mondiale di Formula 1 spagnolo si svolge sul Circuito di Barcellona-Catalunya dal 1991. Cosa succederà ora alla gara in Catalogna?



Stefano Domenicali: "Per evitare equivoci, l'accordo con Madrid non esclude l'evento di Barcellona. Stiamo valutando come continuare a lavorare con Barcellona".



Questo suona un po' diverso rispetto a pochi mesi fa, quando Domenicali aveva dichiarato di non poter immaginare che un Paese europeo potesse ospitare due prove del Campionato del Mondo oltre il 2026. Cosa è cambiato, dunque?



La Formula 1 è di nuovo sexy in Spagna, con un totale di 77 milioni di persone che guarderanno la classe regina nella stagione 2023, ovvero l'84% in più rispetto al 2022. L'aumento è dovuto anche alle grandi prestazioni di Fernando Alonso con l'Aston Martin e Carlos Sainz con la Ferrari.



Le gare in Spagna sono trasmesse dallo specialista di sport in streaming DAZN, e la Formula 1 ha esteso un accordo corrispondente fino alla fine del 2026.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas