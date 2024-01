Stefano Domenicali sobre o GP de Madrid: Barcelona, e agora?

A partir de 2026, a Fórmula 1 será enriquecida com um interessante toque de cor: a categoria rainha regressará à cidade da realeza, a Madrid, capital de Espanha. A partir de 2026, a corrida do Campeonato do Mundo de Espanha terá lugar num novo circuito de rua, no centro de exposições IFEMA (Institución Ferial de Madrid).

Stefano Domenicali, Diretor Geral da Fórmula 1, afirma no site oficial da Fórmula 1: "Esta é uma excelente notícia para o nosso desporto. O novo acordo sublinha a atratividade da Fórmula 1 e, numa altura em que muitas pessoas classificam a Europa como sendo demasiado relutante em investir, Madrid e a IFEMA mostram que isso não é verdade".

"Fomos presenteados com um projeto fascinante que oferecerá aos visitantes uma experiência abrangente - desde a viagem até à estadia e às corridas. Ficámos muito entusiasmados com estes planos desde o início e estamos ansiosos por ver como podemos agora concretizá-los."

O italiano de 58 anos, natural da cidade de Imola, fala do acordo de dez anos com a IFEMA: "Esta longa duração prova que nos esforçamos por trabalhar com organizadores existentes ou estabelecidos durante períodos mais longos. Dez anos é uma garantia mútua de que podemos organizar algo grande em paz".



"No passado, era frequente os acordos serem prolongados por dois ou três anos, talvez uma vez por cinco. Mas agora gostamos de assinar contratos mais longos para garantir a estabilidade."



O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em Espanha tem sido realizado no Circuito de Barcelona-Catalunha desde 1991. O que vai acontecer agora com a corrida na Catalunha?



Stefano Domenicali: "Para evitar quaisquer mal-entendidos, o acordo com Madrid não exclui a prova de Barcelona. Estamos atualmente a analisar a forma como podemos continuar a trabalhar com Barcelona."



Isto soa um pouco diferente de há apenas alguns meses, quando Domenicali afirmou que não conseguia imaginar um país europeu a receber duas rondas do Campeonato do Mundo depois de 2026. Então, o que é que mudou?



A Fórmula 1 é novamente sexy em Espanha, com um total de 77 milhões de pessoas a assistir à categoria rainha na época de 2023, o que representa mais 84% do que em 2022. A subida deve-se também às grandes performances de Fernando Alonso com a Aston Martin e Carlos Sainz na Ferrari.



As corridas em Espanha são transmitidas pelo especialista em streaming desportivo DAZN, e a Fórmula 1 prolongou um acordo correspondente até ao final de 2026.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas