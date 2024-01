Olvidado: Jo Gartner, técnico y corredor de pura sangre

Puede que para los aficionados más jóvenes al automovilismo, el vienés Josef "Jo" Anton Gartner ya no sea un nombre conocido, pero para su generación sigue siendo inolvidable incluso 38 años después de su fatal accidente en Le Mans.

De que "Seppi", que no sólo era un piloto de carreras de talento, sino también un técnico dotado, siga vivo en nuestra memoria se encargan su pareja de entonces, Doris, que sigue ayudando de vez en cuando como médico del trabajo a pesar de su jubilación, y sus hermanos Helga y Fritz. El 24 de enero se oficia una misa por Jo en el barrio vienés de Leopoldstadt, tras la cual se le recuerda en un pequeño círculo.

El talento de Gartner como técnico fue reconocido y agradecido antes por Kurt "Maestro" Bergmann en su taller de carreras que el talento para la competición del ambicioso vienés, que se abrió camino en la Fórmula 1 con tenacidad y perseverancia. Para los ingleses, la carrera de Gartner le habría convertido probablemente en un "Braveheart".

El dinero que ganaba como ingeniero le permitió entrar en el automovilismo: Fórmula Super Vee, Fórmula 3, Fórmula 2, donde recibió el apoyo como piloto privado de varias empresas austriacas. Piloto comprometido de una escudería, se sentó en el coche equivocado en el momento equivocado, en el equipo del salvador de Lauda, Arturo Merzario. Gran triunfo en Pau en 1983 con su propio equipo.

Entró en la Fórmula 1 en 1984, a la edad de 30 años, y tuvo que abrirse camino a mordiscos de nuevo: el Osella-Alfa -la versión atmosférica de cuatro años de antigüedad en aquel momento- no era realmente un coche de ensueño, y el presupuesto de Osella tampoco. No fue hasta mucho después que su compañero de equipo Piercarlo Ghinzani que Jo también consiguió el turbo en la parte trasera.



Un quinto puesto en Monza en 1984, hace 40 años, en el Festival de Austria, junto al ganador Niki Lauda y el sexto Gerhard Berger, no fue suficiente para el siguiente año de Jo Gartner en la F1.



Gartner perdió el duelo con Gerhard Berger, que tenía una bonificación de BMW, por el asiento en Arrows y se pasó a los coches deportivos en 1985.



Berger dijo mucho después: "Esta rivalidad, todo era ridículo entonces. Jo era un gran tipo que podía conducir increíblemente rápido".



Un dato interesante: el mánager de Gartner, o más bien su amigo y consejero, se llamaba David Gulda. Y más tarde se convirtió en el director general de Berger en la empresa familiar de Kundl.



Jo Gartner se convirtió rápidamente en uno de los mejores en su campo en los deportivos del Grupo C. Su victoria junto a Hans-Joachim Stuck y Bob Akin en el Coca Cola Porsche 962 en las 12 Horas de Sebring de 1986 es legendaria.



El recuerdo de Strietzel: "Jo fue casi tan rápido en los entrenamientos con neumáticos de carreras como yo con neumáticos de clasificación, aunque era la primera vez que conducía en Sebring. Dejó volar la vaca, ¡querido amigo!".



Stuck tiene recuerdos imborrables del final de esta carrera: "Íbamos en cabeza, yo estaba al volante, entramos en boxes por culpa de las vibraciones cuando una rueda salió volando en el pit lane. Luego Jo condujo hasta la última curva. Dos vueltas antes de la bandera a cuadros, también se le salió la rueda delantera izquierda. Entró en boxes, volvió a salir y la rueda volvió a salir despedida. Condujo la última vuelta hasta la meta sobre tres ruedas y también la última vuelta hasta el podio. Los espectadores estaban fuera de sí, nunca habían visto nada igual".



A principios del verano de 1986, Gartner ya estaba a punto de incorporarse al equipo de trabajo de Porsche para 1987 y años sucesivos. Habría ganado mucho más en larga distancia, carreras y títulos. Podría haberse convertido en jefe de equipo en algún momento y haber iniciado una segunda carrera de éxitos. También podría haber cuidado de la siguiente generación de pilotos. O habría acabado como técnico en un grupo automovilístico.



Pero en las horas de la noche del 1 de junio de 1986, todo había terminado, y la causa exacta del accidente del Kremer-Porsche 962 nunca se aclaró del todo.



La conmoción para su familia, amigos, colegas y competidores fue enorme. El fatal accidente le convirtió por primera y última vez en la noticia principal del telediario matinal de la ORF. Ninguna victoria en la Fórmula 2, ningún éxito histórico en Sebring ni ninguna heroica batalla con el pepino Osella-Alfa en la Fórmula 1 habían logrado esto antes.



Jo Gartner nunca será olvidado.