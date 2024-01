On ne peut pas l'oublier : Jo Gartner, technicien et coureur pur sang

Pour les jeunes fans de sport automobile, le Viennois Josef "Jo" Anton Gartner n'est peut-être plus un nom, mais pour sa génération, il reste inoubliable, même 38 ans après son accident mortel au Mans.

Sa compagne de l'époque, Doris, qui aide encore au cas par cas en tant que médecin du travail malgré sa retraite, ainsi que ses frères et sœurs Helga et Fritz, veillent à ce que "Seppi", qui n'était pas seulement un pilote de course mais aussi un technicien talentueux, continue à vivre dans les mémoires. Ce 24 janvier, une messe sera dite pour Jo dans la Leopoldstadt de Vienne, puis on se souviendra de lui en petit comité.

Le talent de Gartner en tant que technicien a été reconnu plus tôt par Kurt "Master" Bergmann dans son atelier de course que le talent de pilote de course de l'ambitieux Viennois, qui s'est frayé un chemin jusqu'à la Formule 1 à force d'obstination et de persévérance. Pour les Anglais, Gartner aurait sans doute été un "Braveheart" en raison de sa carrière.

L'argent gagné en tant qu'ingénieur lui a permis de se lancer dans la course automobile : Formule Super V, Formule 3, Formule 2, où il a été soutenu en tant que pilote privé par quelques entreprises autrichiennes. En tant que pilote engagé d'une écurie de course, il s'est assis au mauvais moment dans la mauvaise voiture, dans l'équipe du sauveur de Lauda, Arturo Merzario. Grandiose triomphe à Pau en 1983 avec sa propre équipe.

Entrée en Formule 1 en 1984, à l'âge de 30 ans, et nouveau coup de force : l'Osella-Alfa - la version à aspiration, qui avait déjà quatre ans à l'époque - n'était pas vraiment une voiture de rêve, le budget d'Osella n'en était pas vraiment un. Ce n'est que longtemps après son coéquipier Piercarlo Ghinzani que Jo a lui aussi reçu le turbo à l'arrière.



La 5e place à Monza en 1984, il y a 40 ans, lors du festival autrichien, aux côtés du vainqueur Niki Lauda et du sixième Gerhard Berger, n'a pourtant pas suffi pour la prochaine année de F1 de Jo Gartner.



Gartner a perdu le duel avec Gerhard Berger, qui apportait un bonus BMW, pour la place chez Arrows et est passé aux voitures de sport en 1985.



Berger déclarera plus tard : "Cette rivalité était ridicule à l'époque. Jo était un type génial, qui pouvait conduire une voiture à une vitesse folle".



Curiosité en marge : le manager de Gartner, ou plutôt son ami et conseiller, s'appelait David Gulda. Et ce dernier est devenu plus tard le directeur de Berger dans l'entreprise familiale de Kundl.



Jo Gartner est rapidement devenu l'un des meilleurs de sa branche dans les voitures de sport du groupe C. Sa victoire aux côtés de Hans-Joachim Stuck et Bob Akin dans la Porsche 962 de Coca Cola lors des 12 heures de Sebring en 1986 est devenue légendaire.



Souvenir de Strietzel : "Le Jo était presque aussi rapide à l'entraînement avec des pneus de course que moi avec des pneus de qualification, alors qu'il courait pour la première fois à Sebring. Il a fait voler la vache, mon cher" !



Stuck garde un souvenir indélébile de la finale de cette course : "Nous menions, j'étais au volant, je suis rentré au box à cause des vibrations quand une roue s'est envolée dans les stands. Puis Jo a fait le dernier tour. Deux tours avant le drapeau à damier, sa roue avant gauche s'est également détachée. Il est rentré dans les stands, en est ressorti et la roue s'est à nouveau envolée. Il a terminé le dernier tour de piste sur trois roues et a effectué le tour de sortie jusqu'au podium. Les spectateurs étaient complètement fous - ils n'avaient jamais rien vu de tel".



Au début de l'été 1986, Gartner était déjà sur le point d'intégrer l'équipe d'usine Porsche pour 1987 et plus tard. Il aurait encore gagné pas mal de choses sur l'endurance, des courses et des titres. Il serait alors peut-être devenu un jour chef d'équipe et aurait entamé une deuxième carrière couronnée de succès. Il se serait peut-être aussi occupé un jour de la relève. Ou il aurait fini comme technicien dans un groupe automobile.



Mais dans la nuit du 1er juin 1986, tout était fini, la cause exacte de l'accident avec la Porsche 962 de Kremer n'a jamais été totalement élucidée.



Le choc pour sa famille, ses amis, ses collègues et ses concurrents a été énorme. L'accident mortel lui a valu pour la première et dernière fois le top des informations dans les journaux matinaux de l'ORF. Avant cela, aucune victoire en Formule 2, aucun succès historique à Sebring ou aucun combat héroïque avec le concombre d'Osella-Alfa en Formule 1 n'y étaient parvenus.



Jo Gartner reste inoubliable.