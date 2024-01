Indimenticato: Jo Gartner, tecnico e corridore di purosangue

Per gli appassionati di automobilismo più giovani, il viennese Josef "Jo" Anton Gartner potrebbe non essere più un nome familiare, ma per la sua generazione rimane indimenticato anche 38 anni dopo il suo incidente mortale a Le Mans.

Il fatto che "Seppi", che non era solo un pilota di talento ma anche un tecnico dotato, continui a vivere nei nostri ricordi è garantito dalla sua compagna dell'epoca, Doris, che di tanto in tanto aiuta ancora come medico del lavoro nonostante sia in pensione, e dai suoi fratelli Helga e Fritz. Il 24 gennaio viene celebrata una messa per Jo nel quartiere Leopoldstadt di Vienna, dopo la quale viene ricordato in un piccolo circolo.

Il talento di Gartner come tecnico fu riconosciuto e premiato prima da Kurt "Master" Bergmann nella sua officina di corse rispetto al talento agonistico dell'ambizioso viennese, che si fece strada in Formula 1 con tenacia e perseveranza. Per gli inglesi, la carriera di Gartner avrebbe probabilmente fatto di lui un "Braveheart".

I soldi guadagnati come ingegnere gli permisero di entrare nelle corse automobilistiche: Formula Super Vee, Formula 3, Formula 2, dove fu sostenuto come pilota privato da diverse aziende austriache. Come pilota impegnato per una scuderia, si sedette nell'auto sbagliata al momento sbagliato, nella squadra del salvatore di Lauda, Arturo Merzario. Grandioso trionfo a Pau nel 1983 con la sua squadra.

Entrò in Formula 1 nel 1984, all'età di 30 anni, e dovette farsi strada ancora una volta a morsi: l'Osella-Alfa - la versione aspirata di quattro anni fa - non era proprio un'auto da sogno, e il budget di Osella non era proprio tale. Solo molto tempo dopo il suo compagno di squadra Piercarlo Ghinzani, anche Jo ottenne il turbo nel posteriore.



Il quinto posto a Monza nel 1984, 40 anni fa, al Festival austriaco, accanto al vincitore Niki Lauda e al sesto posto di Gerhard Berger, non era ancora sufficiente per il successivo anno di F1 di Jo Gartner.



Gartner perse il duello con Gerhard Berger, che aveva un bonus BMW, per il posto alla Arrows e passò alle auto sportive nel 1985.



Berger ha dichiarato molto più tardi: "Questa rivalità, all'epoca, era ridicola. Jo era un ragazzo fantastico che sapeva guidare in modo incredibilmente veloce".



Una curiosità: il manager di Gartner, o meglio il suo amico e consigliere, si chiamava David Gulda. E in seguito divenne amministratore delegato di Berger nell'azienda di famiglia a Kundl.



Jo Gartner divenne rapidamente uno dei migliori nel suo campo nelle auto sportive di Gruppo C. La sua vittoria insieme a Hans-Joachim Stuck e Bob Akin sulla Coca Cola Porsche 962 alla 12 Ore di Sebring nel 1986 è leggendaria.



Il ricordo di Strietzel: "Jo era quasi più veloce nelle prove con le gomme da corsa di me con quelle da qualifica, anche se guidava a Sebring per la prima volta. Ha fatto volare la mucca, mio caro amico!".



Stuck ha un ricordo indelebile del finale di questa gara: "Eravamo in testa, io ero al volante, siamo entrati ai box a causa delle vibrazioni quando una ruota è volata via nella corsia dei box. Poi Jo ha percorso l'ultima curva. Due giri prima della bandiera a scacchi, anche la sua ruota anteriore sinistra si è staccata. È rientrato ai box, è uscito di nuovo e la ruota si è staccata di nuovo. Ha percorso l'ultimo giro fino al traguardo su tre ruote e anche l'ultimo giro fino al podio. Gli spettatori erano completamente fuori di sé: non avevano mai visto nulla di simile".



All'inizio dell'estate del 1986, Gartner era già sul punto di entrare nel team Porsche Works per il 1987 e oltre. Avrebbe vinto molto di più sulla lunga distanza, gare e titoli. A un certo punto avrebbe potuto diventare il capo della squadra e iniziare una seconda carriera di successo. Avrebbe anche potuto occuparsi della prossima generazione di piloti. Oppure sarebbe finito a fare il tecnico in un gruppo automobilistico.



Ma nelle ore notturne del 1° giugno 1986, tutto era finito e la causa esatta dell'incidente che coinvolse la Kremer-Porsche 962 non fu mai del tutto chiarita.



Lo shock per la famiglia, gli amici, i colleghi e i concorrenti fu enorme. L'incidente mortale lo portò per la prima e ultima volta in cima alle notizie del telegiornale mattutino della ORF. Nessuna vittoria in Formula 2, nessun successo storico a Sebring o nessuna eroica battaglia con il cetriolo Osella-Alfa in Formula 1 aveva mai raggiunto questo risultato.



Jo Gartner non sarà mai dimenticato.