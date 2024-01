Inesquecível: Jo Gartner, técnico e corredor de puro-sangue

Para os jovens fãs do desporto automóvel, o vienense Josef "Jo" Anton Gartner pode já não ser um nome conhecido, mas para a sua geração permanece inesquecível, mesmo 38 anos após o seu acidente fatal em Le Mans.

O facto de "Seppi", que não era apenas um piloto de corridas talentoso, mas também um técnico dotado, continuar vivo nas nossas memórias é assegurado pela sua companheira da altura, Doris, que ainda ajuda de vez em quando como médica do trabalho, apesar da sua reforma, e pelos seus irmãos Helga e Fritz. No dia 24 de janeiro, é celebrada uma missa por Jo no bairro Leopoldstadt de Viena, após a qual é recordado num pequeno círculo.

O talento de Gartner como técnico foi reconhecido e reconhecido mais cedo por Kurt "Master" Bergmann na sua oficina de corridas do que o talento para as corridas do ambicioso vienense, que lutou para entrar na Fórmula 1 com tenacidade e perseverança. Para os ingleses, a carreira de Gartner teria feito dele um "Braveheart".

O dinheiro que ganhou como engenheiro permitiu-lhe entrar nas corridas de automóveis: Fórmula Super Vee, Fórmula 3, Fórmula 2, onde foi apoiado como piloto privado por várias empresas austríacas. Como piloto empenhado de uma equipa de corridas, está no carro errado na altura errada, na equipa do salvador de Lauda, Arturo Merzario. Triunfo grandioso em Pau, em 1983, com a sua própria equipa.

Entrou na Fórmula 1 em 1984, com 30 anos, e teve de se esforçar mais uma vez: o Osella-Alfa - a versão de aspiração natural com quatro anos na altura - não era realmente um carro de sonho e o orçamento da Osella não era realmente um carro de sonho. Foi só muito depois do seu companheiro de equipa Piercarlo Ghinzani que Jo também recebeu o turbo na traseira.



O quinto lugar em Monza, em 1984, há 40 anos, no Festival Austríaco, ao lado do vencedor Niki Lauda e do sexto classificado Gerhard Berger, ainda não era suficiente para o ano seguinte de Jo Gartner na F1.



Gartner perdeu o duelo com Gerhard Berger, que tinha um bónus BMW, pelo lugar na Arrows e mudou para os carros desportivos em 1985.



Berger disse muito mais tarde: "Esta rivalidade era ridícula na altura. Jo era um tipo fantástico que conseguia conduzir incrivelmente rápido".



Um facto interessante: o empresário de Gartner, ou melhor, o seu amigo e conselheiro, chamava-se David Gulda. Mais tarde, tornou-se o diretor-geral da Berger na empresa familiar em Kundl.



Jo Gartner rapidamente se tornou um dos melhores no seu campo nos carros desportivos do Grupo C. A sua vitória ao lado de Hans-Joachim Stuck e Bob Akin no Porsche 962 da Coca Cola nas 12 Horas de Sebring em 1986 é lendária.



A recordação de Strietzel: "O Jo foi quase tão rápido nos treinos com pneus de corrida como eu com pneus de qualificação, apesar de estar a conduzir em Sebring pela primeira vez. Ele deixou a vaca voar, meu caro!"



Stuck tem memórias indeléveis do final desta corrida: "Estávamos a liderar, eu estava ao volante, fomos para as boxes devido a vibrações quando uma roda voou na via das boxes. Depois, o Jo fez a última curva. Duas voltas antes da bandeira axadrezada, a sua roda dianteira esquerda também se soltou. Entrou nas boxes, voltou a sair e a roda voltou a sair. Conduziu a última volta até à meta com três rodas e também a última volta até ao pódio. Os espectadores estavam completamente fora de si - nunca tinham visto nada assim".



No início do verão de 1986, Gartner já estava prestes a integrar a equipa de trabalho da Porsche para 1987 e anos seguintes. Teria ganho muito mais na longa distância, corridas e títulos. Poderia ter-se tornado chefe de equipa e iniciado uma segunda carreira de sucesso. Talvez tivesse tomado conta da próxima geração de pilotos. Ou teria acabado como técnico num grupo automóvel.



Mas na noite de 1 de junho de 1986, tudo acabou e a causa exacta do acidente com o Kremer-Porsche 962 nunca foi totalmente esclarecida.



O choque para a sua família, amigos, colegas e concorrentes foi enorme. O acidente fatal colocou-o pela primeira e última vez no topo das notícias da manhã da ORF. Nenhuma vitória na Fórmula 2, nenhum sucesso histórico em Sebring ou nenhuma batalha heróica com o pepino Osella-Alfa na Fórmula 1 tinha conseguido isto antes.



Jo Gartner nunca será esquecido.