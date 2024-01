GP d'Espagne Madrid à partir de 2026 : Avec Fernando Alonso ?

Le 23 janvier 2024, l'annonce a été faite : Contrat de dix ans entre la Formule 1 et l'IFEMA Madrid, un nouveau circuit sera construit sur le parc des expositions pour 2026. Fernando Alonso sera-t-il au départ ?

La Formule 1 est en plein boom en Espagne : en 2023, 77 millions de fans ont regardé les courses, ce qui correspond à une augmentation de 84 pour cent par rapport à 2022.

L'éternel jeune Fernando Alonso est le moteur de cet intérêt : le double champion de Formule 1 et champion du monde d'endurance a réalisé en 2023 avec Aston Martin une saison fabuleuse, avec huit podiums et une superbe quatrième place finale, son meilleur résultat dans la catégorie reine depuis dix ans.

Le 24 janvier, la Formule 1 et les exploitants du parc d'exposition IFEMA de Madrid ont annoncé que l'année prochaine, la Formule 1 sera la première du genre : A partir de 2026 et pour dix ans, les courses se dérouleront sur un nouveau circuit. Les fans espagnols ne sont pas les seuls à se demander : avec ou sans Fernando Alonso ?

Le CEO de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré à ce sujet lors de la présentation de la nouvelle course à l'IFEMA (Institución Ferial de Madrid) : "Cela pourrait être un défi pour Fernando de prolonger sa carrière jusqu'en 2026, mais je ne vois aucun signe de fatigue chez lui actuellement, alors - pourquoi pas ? Ce serait une chose fabuleuse de le voir se battre pour la victoire au GP de Madrid".

Fernando Alonso aurait 45 ans en 2026 lors du retour du GP de Madrid. En 2023, l'Asturien a déclaré au sujet de sa retraite de la Formule 1 : "Je n'ai pas changé d'avis. Tant que j'aurai du plaisir dans le sport et que je serai compétitif, je continuerai".





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island