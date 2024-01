GP di Spagna a Madrid dal 2026: Con Fernando Alonso?

La Formula 1 è in piena espansione in Spagna: 77 milioni di fan hanno seguito le gare nel 2023, con un aumento dell'84% rispetto al 2022.

A mettere il turbo a questo interesse è l'apparentemente eternamente giovane Fernando Alonso: il due volte campione di Formula 1 e campione del mondo di endurance ha avuto una stagione favolosa con l'Aston Martin nel 2023, con otto podi e un fantastico quarto posto alla fine della stagione, il suo miglior risultato nella classe regina da dieci anni.

Il 24 gennaio, la Formula 1 e gli operatori del centro espositivo IFEMA di Madrid hanno dato l'annuncio: A partire dal 2026, le gare si svolgeranno su un nuovo circuito per dieci anni. Non solo gli appassionati spagnoli si chiedono: con o senza Fernando Alonso?

L'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha dichiarato, in occasione della presentazione del nuovo circuito all'IFEMA (Institución Ferial de Madrid): "Sarà una sfida per Fernando prolungare la sua carriera fino al 2026, ma non vedo alcun segno di stanchezza al momento, quindi perché no? Sarebbe una cosa favolosa vederlo lottare per la vittoria al GP di Madrid".

Fernando Alonso compirà 45 anni nel 2026, quando tornerà il GP di Madrid. Parlando del ritiro dalla Formula 1 nel 2023, l'asturiano ha detto: "Non ho cambiato idea. Finché mi divertirò in questo sport e sarò competitivo, continuerò".





