GP de Espanha em Madrid a partir de 2026: Com Fernando Alonso?

Anunciado em 23 de janeiro de 2024: Um contrato de dez anos entre a Fórmula 1 e a IFEMA Madrid, com a construção de uma nova pista de corridas no centro de exposições para 2026. Estará Fernando Alonso na grelha de partida?

A Fórmula 1 está em plena expansão em Espanha: 77 milhões de fãs assistiram às corridas em 2023, um aumento de 84% em relação a 2022.

O turbocompressor para este interesse é o aparentemente eternamente jovem Fernando Alonso: o bicampeão de Fórmula 1 e campeão mundial de resistência teve uma temporada fabulosa com a Aston Martin em 2023, com oito subidas ao pódio e um fantástico quarto lugar no final da temporada, o seu melhor resultado na categoria rainha em dez anos.

Em 24 de janeiro, a Fórmula 1 e os operadores do centro de exposições IFEMA Madrid fizeram o anúncio: A partir de 2026, as corridas terão lugar num novo circuito durante dez anos. Não são só os fãs espanhóis que se interrogam: com ou sem Fernando Alonso?

O Diretor-Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou na apresentação do novo circuito na IFEMA (Instituição Ferial de Madrid): "Será um desafio para o Fernando prolongar a sua carreira até 2026, mas não vejo qualquer sinal de cansaço neste momento, por isso, porque não? Seria fabuloso vê-lo a lutar pela vitória no GP de Madrid".

Fernando Alonso terá 45 anos em 2026, quando o GP de Madrid regressar. Falando sobre a sua retirada da Fórmula 1 em 2023, o asturiano disse: "Não mudei de ideias. Enquanto gostar do desporto e for competitivo, vou continuar".





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas