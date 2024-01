RTL 2024 : ces sept Grands Prix à voir

Noël 2023 a déjà eu lieu le 19 décembre pour les fans de GP allemands : RTL diffusera sept courses à la télévision gratuite en 2024, en coopération avec Sky. Et ces Grands Prix devraient l'être.

Ce fut le coup de tonnerre télévisuel juste avant Noël 2023 : La Formule 1 sera de nouveau diffusée sur la chaîne privée RTL à partir de la saison 2024. La coopération avec la chaîne payante Sky est pour l'instant prévue pour deux ans.

"C'est une super nouvelle", a déclaré le pilote Haas Nico Hülkenberg. "En tant que pilote allemand de Formule 1, je suis bien sûr ravi que le sport retrouve ainsi une plus grande visibilité auprès des masses dans mon pays. C'est une étape importante après que la pertinence du sport ait diminué dans ce pays au cours des dernières années".

RTL n'a pas encore confirmé de quelles sept courses il s'agira. Nos collègues du journal Bild affirment : "Outre le début de la saison à Bahreïn (2 mars), des retransmissions des manches suivantes du championnat du monde sont prévues, qualifications comprises - Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Italie (Monza), Azerbaïdjan et Las Vegas.



En outre, les qualifications ou le sprint seront diffusés cinq samedis sur RTL, mais la course sera diffusée sur Sky. Lors des douze autres week-ends de GP, RTL ne diffusera le samedi que sur la plateforme de streaming RTL+.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island