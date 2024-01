RTL 2024: Estes sete Grandes Prémios podem ser vistos

Foi a sensação televisiva pouco antes do Natal de 2023: A Fórmula 1 voltará a ser transmitida pela emissora privada RTL a partir da próxima temporada de 2024. A cooperação com a emissora de televisão por assinatura Sky está prevista para durar dois anos, por enquanto.

"São óptimas notícias", afirmou o piloto da Haas, Nico Hülkenberg. "Como piloto alemão de Fórmula 1, estou naturalmente muito satisfeito por o desporto estar de novo a ganhar mais visibilidade entre as massas no meu país. É um passo importante depois de a relevância do desporto na Alemanha ter diminuído nos últimos anos."

A RTL ainda não confirmou quais as sete corridas a incluir. Os colegas do Bild-Zeitung afirmam: "Para além da abertura da época no Bahrein (2 de março), estão previstas as transmissões das seguintes corridas do Campeonato do Mundo, incluindo a qualificação: Hungria, Bélgica, Países Baixos, Itália (Monza), Azerbaijão e Las Vegas.



Para além disso, a qualificação ou o sprint serão transmitidos pela RTL em cinco sábados, sendo a corrida transmitida pela Sky. Nos restantes doze fins-de-semana de GP, o sábado só pode ser visto na RTL através da plataforma de streaming RTL+.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas