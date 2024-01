Günther Steiner (ex-Haas): Segundo libro en curso

Gracias al documental de Netflix "Drive to Survive", se dio a conocer como un perro de colores: el jefe del equipo Haas, Günther Steiner. A los aficionados les encantan sus maneras bruscas, a menudo con un lenguaje fuerte. En Estados Unidos, Steiner es reconocido más a menudo por la calle que muchos pilotos de Fórmula 1.

Su libro, que ha recibido el nombre de "Surviving to Drive" en referencia a la exitosa serie de Netflix, también ha contribuido a su popularidad. La obra de Steiner y James Hogg ha vendido la friolera de 150.000 ejemplares y ha sido traducida a doce idiomas por la editorial británica Penguin Random House. Una versión en rústica llegará a las tiendas en marzo de 2024.

Era obvio lo que vendría después. "Estamos trabajando en un segundo libro", confirma el piloto del Tirol del Sur, de 58 años, a quien el propietario de la escudería, Gene Haas, no ha dado un nuevo contrato como director del equipo y ha sido sustituido por el japonés Ayao Komatsu.

"Ya estábamos trabajando cuando se anunció esto", dice Steiner. "Ahora, por supuesto, la historia tiene un nuevo giro".



"Hacer un libro fue una experiencia nueva para mí y aprendí mucho. Me resultó divertido trabajar con James, es un tío genial. Cuando nos sentamos juntos, nunca nos centramos en lo que queríamos conseguir. Todo surgió orgánicamente".



"Tengo un poco más de tiempo para el segundo libro, pero no nos excedemos: hacemos dos sesiones a la semana, de media hora cada vez, una el martes, otra el viernes, y él hace el resto. Me doy cuenta de que otras personas hablan con escritores fantasma durante días para sacar adelante algo así, pero no creo que sea necesario para nosotros".



Aún no se ha decidido cuál será el título del segundo libro ni cuándo se publicará.





