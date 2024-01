Günther Steiner (ex-Haas) : Deuxième livre en cours

Le livre "Surviving to Drive" de l'ancien chef d'équipe Haas Günther Steiner s'est vendu à plus de 150.000 exemplaires et a été traduit en douze langues. Aujourd'hui, l'Italien du Nord le confirme : il travaille sur un deuxième ouvrage.

Grâce au documentaire Netflix "Drive to Survive", il est devenu aussi célèbre qu'un chien de couleur : le chef de l'équipe Haas Günther Steiner. Les fans adorent son style direct, volontiers accompagné d'expressions violentes. Aux États-Unis, Steiner est plus souvent reconnu dans la rue que certains pilotes de Formule 1.

Son livre, intitulé "Surviving to Drive" en référence à la série à succès de Netflix, a également contribué à sa popularité. L'œuvre de Steiner et James Hogg s'est vendue à 150.000 exemplaires et a été traduite en douze langues par la maison d'édition britannique Penguin Random House. En mars 2024, une version de poche sera disponible dans les magasins.

La suite était évidente. "Nous travaillons sur un deuxième livre", confirme le Tyrolien du Sud de 58 ans, qui n'a plus reçu de nouveau contrat de la part du propriétaire de l'écurie Gene Haas en tant que chef d'équipe et a été remplacé par le Japonais Ayao Komatsu.

"Nous étions déjà au travail lorsque cela a été annoncé", explique Steiner. "Maintenant, l'histoire prend naturellement une nouvelle tournure".



"Faire un livre, c'était une nouvelle expérience pour moi, et j'ai beaucoup appris. J'ai trouvé amusant de travailler avec James, c'est une chaussette cool. Lorsque nous nous sommes assis ensemble, il n'a jamais été question de ce que nous allions réaliser. Tout s'est fait de manière organique".



"Pour le deuxième livre, j'ai un peu plus de temps, mais nous n'exagérons pas - nous faisons deux séances par semaine, toujours une demi-heure, une le mardi, une le vendredi, il fait le reste. Je suis conscient que d'autres personnes parlent pendant des jours avec des ghostwriters pour mettre quelque chose comme ça sur pied, mais j'ai l'impression que chez nous, ce n'est pas nécessaire".



On ne sait pas encore quel sera le titre du deuxième livre ni quand il paraîtra.





