Günther Steiner (ex-Haas): Secondo libro in lavorazione

Grazie al documentario di Netflix "Drive to Survive", è diventato noto come un cane colorato: il boss del team Haas Günther Steiner. I fan amano i suoi modi schietti, spesso con un linguaggio forte. Negli Stati Uniti, Steiner viene riconosciuto per strada più spesso di molti piloti di Formula 1.

Anche il suo libro, intitolato "Surviving to Drive" in riferimento alla serie di successo di Netflix, ha contribuito alla sua popolarità. L'opera di Steiner e James Hogg ha venduto ben 150.000 copie ed è stata tradotta in dodici lingue dall'editore britannico Penguin Random House. Una versione in brossura arriverà nei negozi nel marzo 2024.

Era ovvio cosa sarebbe seguito. "Stiamo lavorando a un secondo libro", conferma il 58enne altoatesino, che non ha ricevuto un nuovo contratto come team principal dal proprietario della scuderia Gene Haas ed è stato sostituito dal giapponese Ayao Komatsu.

"Eravamo già al lavoro quando è stato annunciato", dice Steiner. "Ora, naturalmente, la storia ha un nuovo risvolto".



"Fare un libro è stata un'esperienza nuova per me e ho imparato molto. Ho trovato James divertente da lavorare, è un tipo in gamba. Quando ci siamo seduti insieme, non c'è mai stato un obiettivo preciso da raggiungere. Tutto è nato in modo organico".



"Per il secondo libro ho un po' più di tempo, ma non esageriamo: facciamo due sessioni a settimana, mezz'ora alla volta, una il martedì e una il venerdì, e lui fa il resto. Mi rendo conto che altre persone parlano con i ghostwriter per giorni e giorni per far decollare una cosa del genere, ma non credo che per noi sia necessario".



Non è ancora stato deciso il titolo del secondo libro né quando verrà pubblicato.





