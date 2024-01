Günther Steiner (ex-Haas): Segundo livro em curso

O livro "Surviving to Drive" do antigo chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, já vendeu mais de 150.000 exemplares e foi traduzido para doze línguas. O italiano do norte confirmou agora que está a trabalhar num segundo livro.

Graças ao documentário da Netflix "Drive to Survive", tornou-se conhecido como um cão colorido: o chefe de equipa da Haas, Günther Steiner. Os adeptos adoram o seu jeito direto, muitas vezes com linguagem forte. Nos EUA, Steiner é mais vezes reconhecido na rua do que muitos pilotos de Fórmula 1.

O seu livro, que recebeu o nome de "Surviving to Drive" em referência à série de sucesso da Netflix, também contribuiu para a sua popularidade. A obra de Steiner e James Hogg já vendeu 150.000 exemplares e foi traduzida para doze línguas pela editora britânica Penguin Random House. Uma versão em brochura chegará às lojas em março de 2024.

Era óbvio o que viria a seguir. "Estamos a trabalhar num segundo livro", confirma o sul-tirolo de 58 anos, que não recebeu um novo contrato como chefe de equipa do proprietário Gene Haas e foi substituído pelo japonês Ayao Komatsu.

"Já estávamos a trabalhar quando isto foi anunciado", diz Steiner. "Agora, claro, a história tem uma nova reviravolta."



"Fazer um livro foi uma experiência nova para mim e aprendi muito. Achei divertido trabalhar com o James, ele é um tipo fixe. Quando nos sentámos juntos, nunca houve um foco sobre o que iríamos alcançar. Tudo surgiu organicamente".



"Tenho um pouco mais de tempo para o segundo livro, mas não exageramos - fazemos duas sessões por semana, meia hora de cada vez, uma à terça-feira, outra à sexta-feira, e ele faz o resto. Percebo que outras pessoas falem com escritores fantasma durante dias a fio para conseguirem fazer algo deste género, mas não acho que seja necessário para nós".



Ainda não foi decidido qual será o título do segundo livro nem quando será publicado.





