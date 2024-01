Nuevo puzzle de rarezas de carreras: Ferrari como callejón sin salida

Cada semana presentamos un pedacito de la historia del automovilismo, normalmente procedente de los archivos de nuestros socios de la agencia fotográfica británica LAT. El procedimiento es muy sencillo: dinos a quién reconoces, dónde y cuándo se tomó la foto (ejemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) y con un poco de suerte podrás ganar un pequeño premio. No olvides tu nombre, dirección, año de nacimiento y número de teléfono. Envíe su solución a: mathias.brunner@speedweek.com.

La solución correcta de la última vez: el italiano Giancarlo Martini en un Ferrari 312T-021 privado inscrito por la Scuderia Everest en el Trofeo Internacional de 1976 en Silverstone.

La carrera estaba dedicada a Graham Hill, fallecido en un accidente a finales de noviembre de 1975, y a sus compañeros de vuelo en el fatídico vuelo privado. Por este motivo, la Scuderia Everest lució los colores de luto en la toma de aire (airbox).

Enzo Ferrari prometió al propietario de la escudería, Giancarlo Minardi, un coche de carreras de GP durante tres años para probar la idoneidad de los jóvenes talentos de la Fórmula 1 con el Ferrari de uso privado. Al mismo tiempo, los motores Ferrari estaban disponibles para la Fórmula 2.



El equipo de Minardi se llamaba Scuderia Everest, y no fue hasta más tarde cuando la escudería adoptó su propio nombre para competir en Fórmula 2 y Fórmula 1.



El experimento de Enzo Ferrari con Everest sólo duró dos carreras, en las dos carreras británicas de Brands Hatch y Silverstone, que no contaban para el Campeonato del Mundo.



En Brands Hatch, Martini (de 28 años y natural de Consalica, cerca de Rávena) sacó el coche de la pista durante la vuelta de calentamiento; en los entrenamientos había sido cinco segundos más lento por vuelta que el piloto titular, Niki Lauda.



En Silverstone, Martini (tío del futuro piloto de Minardi, Pierluigi Martini) mostró una clara mejora en su rendimiento y se clasificó décimo, a 2,37 segundos del hombre de la pole, James Hunt. En la carrera, fue doblado en décima posición.



Fue la última vez que un Ferrari privado compitió en una carrera de Fórmula 1.



Ese mismo año, 1976, Giancarlo Martini obtuvo un respetable séptimo puesto en la general del Campeonato de Europa de Fórmula 2 (con un tercer puesto en Pau y Rouen como punto culminante), en una lucha sin cuartel con rivales como Jean-Pierre Jabouille (campeón de Europa), René Arnoux, Patrick Tambay, Eddie Cheever y Keke Rosberg.



Después de eso, Martini solo corrió esporádicamente; el italiano falleció en Forli el 26 de marzo de 2013 a la edad de 65 años.



Giancarlo Minardi empezó a correr en Fórmula 1 en 1985, y el equipo pasó más tarde a manos del australiano Paul Stoddart. No consiguió ninguna victoria en 340 salidas.



El equipo Minardi dio lugar a la escudería Red Bull Scuderia Toro Rosso, que compitió como AlphaTauri a partir de 2020. Toro Rosso consiguió lo que se le había negado a Minardi: Sebastian Vettel logró una sensacional victoria en Monza 2008. En 2020, hubo una segunda diana, ahora bajo el nombre de AlphaTauri, con el francés Pierre Gasly, de nuevo en Monza.



