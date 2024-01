Nouvelle énigme Racing-Rarity : Ferrari comme impasse

Dans notre énigme Racing-Rarity, on voit un pilote qui représente une sorte de pilote de course désormais rare. Qui est représenté ici ? Où et quand cette photo a-t-elle été prise ?

Chaque semaine, nous présentons un petit morceau de l'histoire du sport automobile, le plus souvent tiré des archives de nos partenaires de l'agence photographique britannique LAT. La procédure est très simple - dites-nous qui vous reconnaissez, où et quand la photo a été prise (exemple : Jo Siffert, Monza, 1970) et avec un peu de chance, vous gagnerez un petit prix. N'oubliez pas votre nom, votre adresse, votre année de naissance et votre numéro de téléphone. Envoyez votre solution à : mathias.brunner@speedweek.com.

La date limite d'envoi est le dimanche de la semaine en cours, à minuit.

La bonne solution de la dernière fois : l'Italien Giancarlo Martini dans une Ferrari 312T-021 engagée à titre privé par la Scuderia Everest lors de l'International Trophy 1976 à Silverstone.

La course était dédiée à Graham Hill, décédé dans un accident fin novembre 1975, et à ses compagnons de voyage lors du vol privé fatal. Pour cette raison, la Scuderia Everest arborait des fleurs funéraires sur l'entrée d'air (boîte à air).

Enzo Ferrari a promis à Giancarlo Minardi, propriétaire d'une écurie de course, une voiture de course GP pendant trois ans afin de tester les jeunes talents avec la Ferrari utilisée à titre privé pour la Formule 1. Parallèlement, il y avait des moteurs Ferrari pour la Formule 2.



L'équipe de Minardi s'appelait Scuderia Everest, mais ce n'est que plus tard que l'écurie a porté son propre nom pour concourir en Formule 2 et en Formule 1.



L'expérience d'Enzo Ferrari avec Everest n'a duré que deux courses, les deux courses britanniques de Brands Hatch et Silverstone, qui ne comptaient pas pour le championnat du monde.



A Brands Hatch, Martini (de Consalica, près de Ravenne), déjà âgé de 28 ans, a mis la voiture hors piste pendant le tour de chauffe, alors qu'il était cinq secondes plus lent au tour que le pilote titulaire Niki Lauda pendant les essais.



A Silverstone, Martini (oncle du futur pilote Minardi Pierluigi Martini) a montré une nette amélioration de ses performances et s'est qualifié en dixième position, à 2,37 secondes du poleman James Hunt. En course, il a terminé dixième après avoir été dépassé.



Ce fut la dernière fois qu'une Ferrari privée prit le départ d'une course de Formule 1.



La même année, c'est-à-dire en 1976, Giancarlo Martini a terminé à une honorable septième place au classement général du championnat d'Europe de Formule 2 (avec une troisième place à Pau et à Rouen comme point fort), en compétition avec des adversaires comme Jean-Pierre Jabouille (champion d'Europe), René Arnoux, Patrick Tambay, Eddie Cheever et Keke Rosberg.



Ensuite, Martini n'a fait que des apparitions sporadiques, l'Italien est décédé le 26 mars 2013 à Forli à l'âge de 65 ans.



Giancarlo Minardi a participé à la Formule 1 à partir de 1985, l'écurie a ensuite été reprise par l'Australien Paul Stoddart. En 340 participations, aucune victoire n'a été enregistrée.



L'équipe Minardi a donné naissance à l'écurie Red Bull Scuderia Toro Rosso, qui a pris le nom d'AlphaTauri à partir de 2020. Toro Rosso a réussi ce que Minardi n'avait pas réussi à faire : Sebastian Vettel a remporté une victoire sensationnelle à Monza en 2008. En 2020, sous le nom d'AlphaTauri, il y a eu un deuxième succès, avec le Français Pierre Gasly, à nouveau à Monza.



Voici donc la nouvelle énigme : Enzo Ferrari a toujours fait appel à des pilotes, mais ils n'ont jamais percé. De quel coureur polyvalent s'agit-il ?



Voici donc la nouvelle énigme : Enzo Ferrari a toujours fait appel à des pilotes, mais ils n'ont jamais percé. De quel coureur polyvalent s'agit-il ?