Nuovo puzzle di rarità da corsa: Ferrari come vicolo cieco

La soluzione corretta dell'ultima volta: l'italiano Giancarlo Martini su una Ferrari 312T-021 iscritta privatamente dalla Scuderia Everest all'International Trophy di Silverstone del 1976.

La gara era dedicata a Graham Hill, morto in un incidente alla fine di novembre 1975, e ai suoi compagni di viaggio sul volo privato fatale. Per questo motivo, la Scuderia Everest espose i colori del lutto sulla presa d'aria (airbox).

Enzo Ferrari promise al proprietario della scuderia Giancarlo Minardi un'auto da corsa GP per tre anni, al fine di testare i giovani talenti per l'idoneità alla Formula 1 con la Ferrari usata privatamente. Allo stesso tempo, i motori Ferrari erano disponibili per la Formula 2.



La squadra di Minardi si chiamava Scuderia Everest e solo in seguito adottò un nome proprio per competere in Formula 2 e Formula 1.



L'esperimento di Enzo Ferrari con l'Everest durò solo due gare, nelle due gare britanniche di Brands Hatch e Silverstone, che non contavano per il Campionato del Mondo.



A Brands Hatch, il ventottenne Martini (originario di Consalica, vicino a Ravenna) mise fuori pista la vettura durante il giro di riscaldamento; nelle prove era stato cinque secondi più lento al giro del pilota abituale Niki Lauda.



A Silverstone, Martini (zio del futuro pilota Minardi Pierluigi Martini) ha mostrato un netto miglioramento delle prestazioni e si è qualificato decimo, a 2,37 secondi dalla pole position di James Hunt. In gara, fu doppiato al decimo posto.



Fu l'ultima volta che una Ferrari iscritta privatamente partecipò a una gara di Formula 1.



Nello stesso anno, il 1976, Giancarlo Martini ottenne un rispettabile settimo posto assoluto nel competitivo Campionato Europeo di Formula 2 (con un terzo posto a Pau e Rouen), in una battaglia a tutto campo con avversari come Jean-Pierre Jabouille (campione europeo), René Arnoux, Patrick Tambay, Eddie Cheever e Keke Rosberg.



In seguito, Martini ha corso solo sporadicamente; l'italiano è morto a Forlì il 26 marzo 2013 all'età di 65 anni.



Giancarlo Minardi ha iniziato a correre in Formula 1 nel 1985 e la squadra è stata poi rilevata dall'australiano Paul Stoddart. In 340 gare non ha ottenuto alcuna vittoria.



Il team Minardi ha dato origine alla scuderia Red Bull Scuderia Toro Rosso, che ha gareggiato come AlphaTauri dal 2020. La Toro Rosso ha ottenuto ciò che alla Minardi era stato negato: Sebastian Vettel ha conquistato una vittoria sensazionale a Monza nel 2008. Nel 2020, c'è stato un secondo colpo di fulmine, ora sotto il nome di AlphaTauri, con il francese Pierre Gasly, sempre a Monza.



Questo ci porta al nuovo enigma: Enzo Ferrari reclutò ripetutamente piloti, ma la svolta non arrivò mai. Di quale pilota a tutto tondo si tratta?



