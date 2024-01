Novo puzzle de raridades de corridas: Ferrari como um beco sem saída

Todas as semanas apresentamos um pequeno pedaço da história do desporto automóvel, normalmente dos arquivos dos nossos parceiros da agência fotográfica britânica LAT. O procedimento é muito simples - diga-nos quem reconhece, onde e quando a fotografia foi tirada (exemplo: Jo Siffert, Monza, 1970) e, com um pouco de sorte, poderá ganhar um pequeno prémio. Não se esqueça do seu nome, morada, ano de nascimento e número de telefone. Envie a sua solução para: mathias.brunner@speedweek.com.

A solução correcta da última vez: o italiano Giancarlo Martini num Ferrari 312T-021 inscrito pela Scuderia Everest no International Trophy de 1976 em Silverstone.

A corrida foi dedicada a Graham Hill, que morreu num acidente no final de novembro de 1975, e aos seus companheiros de viagem no voo privado fatal. Por esta razão, a Scuderia Everest exibiu as cores do luto na entrada de ar (caixa de ar).

Enzo Ferrari prometeu ao proprietário de uma equipa de corridas, Giancarlo Minardi, um carro de corrida de GP durante três anos, a fim de testar a aptidão de jovens talentos para a Fórmula 1 com o Ferrari de uso privado. Ao mesmo tempo, os motores Ferrari estavam disponíveis para a Fórmula 2.



A equipa de Minardi chamava-se Scuderia Everest e só mais tarde é que a equipa de corrida adoptou o seu próprio nome para competir na Fórmula 2 e na Fórmula 1.



A experiência de Enzo Ferrari com a Everest durou apenas duas corridas, nas duas corridas britânicas em Brands Hatch e Silverstone, que não contavam para o Campeonato do Mundo.



Em Brands Hatch, Martini, de 28 anos (de Consalica, perto de Ravenna), colocou o carro fora da pista durante a volta de aquecimento; nos treinos tinha sido cinco segundos mais lento por volta do que o piloto habitual Niki Lauda.



Em Silverstone, Martini (tio do futuro piloto da Minardi, Pierluigi Martini) mostrou uma clara melhoria no desempenho e qualificou-se em décimo lugar, 2,37 segundos atrás do homem da pole, James Hunt. Na corrida, foi ultrapassado em décimo lugar.



Foi a última vez que um Ferrari privado competiu numa corrida de Fórmula 1.



No mesmo ano, 1976, Giancarlo Martini termina num respeitável sétimo lugar à geral no altamente competitivo Campeonato Europeu de Fórmula 2 (com o terceiro lugar em Pau e Rouen como destaque), numa batalha geral com adversários como Jean-Pierre Jabouille (campeão europeu), René Arnoux, Patrick Tambay, Eddie Cheever e Keke Rosberg.



Depois disso, Martini só fez corridas esporádicas; o italiano morreu em Forli a 26 de março de 2013, com 65 anos.



Giancarlo Minardi começou a correr na Fórmula 1 em 1985, e a equipa foi mais tarde assumida pelo australiano Paul Stoddart. Não obteve nenhuma vitória em 340 corridas.



A equipa Minardi deu origem à equipa de corridas da Red Bull, a Scuderia Toro Rosso, que competiu como AlphaTauri a partir de 2020. A Toro Rosso conseguiu o que tinha sido negado à Minardi - Sebastian Vettel conseguiu uma vitória sensacional em Monza 2008. Em 2020, houve um segundo bull's eye, agora sob o nome AlphaTauri, com o francês Pierre Gasly, novamente em Monza.



