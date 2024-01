Red Bull : AlphaTauri devient Visa Cash App RB

On sait désormais sous quel nom l'écurie de Formule 1 de Red Bull, jusqu'ici appelée AlphaTauri, anciennement Toro Rosso, se présentera : sous le nom de Visa Cash App RB.

"Nous sommes très heureux de dévoiler la nouvelle identité de l'équipe et d'accueillir notre nouveau partenaire", a déclaré le PDG de l'équipe Peter Bayer. "Nous entrons ainsi dans la prochaine phase de l'histoire de notre équipe".

Le sens et l'objectif restent les mêmes : L'équipe de Faenza, en Italie, doit donner aux jeunes talents de Red Bull les moyens de jouer plus tard un rôle dans la course à la victoire et au titre de champion du monde chez Red Bull Racing.

Peter Bayer : "Le chef d'équipe Laurent Mekies et moi-même avons une vision audacieuse pour l'écurie, et des partenaires comme Visa et Cash App s'y prêtent parfaitement".



Nous verrons à quoi ressemblera exactement la future voiture de course de Daniel Ricciardo et Yuki Tsunoda le 8 février, lorsque l'écurie présentera la voiture de course 2024 à Las Vegas.



Le fournisseur de cartes de crédit Visa sera partenaire des deux écuries Red Bull et sera donc également présent sur les voitures Red Bull Racing de Max Verstappen et Daniel Ricciardo.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island