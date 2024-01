Red Bull: AlphaTauri diventa Visa Cash App RB

È ora noto con quale nome gareggerà la scuderia di Formula 1 Red Bull, precedentemente nota come AlphaTauri e Toro Rosso: come Visa Cash App RB.

"Siamo lieti di svelare la nuova identità della squadra e di dare il benvenuto al nostro nuovo partner", ha dichiarato Peter Bayer, CEO della squadra. "Stiamo entrando nella prossima fase della storia della nostra squadra".

Lo scopo rimane lo stesso: Alla squadra di Faenza, in Italia, i giovani talenti Red Bull devono ricevere gli strumenti per competere in seguito per le vittorie e i titoli mondiali con la Red Bull Racing.

Peter Bayer: "Il Team Principal Laurent Mekies e io abbiamo una visione audace per la squadra corse, e partner come Visa e Cash App sono l'ideale".



L'aspetto esatto della prossima auto da corsa di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda sarà svelato l'8 febbraio, quando la scuderia presenterà a Las Vegas l'auto da corsa 2024.



Il fornitore di carte di credito Visa sarà partner di entrambe le scuderie Red Bull e sarà quindi presente anche sulle auto Red Bull Racing di Max Verstappen e Daniel Ricciardo.





