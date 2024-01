Red Bull: AlphaTauri torna-se a aplicação Visa Cash RB

Já se sabe com que nome a equipa de corrida de Fórmula 1 da Red Bull, anteriormente conhecida como AlphaTauri, anteriormente Toro Rosso, vai competir: como Visa Cash App RB.

"Estamos muito satisfeitos por revelar a nova identidade da equipa e dar as boas-vindas ao nosso novo parceiro", afirma o CEO da equipa, Peter Bayer. "Estamos a entrar na próxima fase da história da nossa equipa."

O objetivo continua a ser o mesmo: Na equipa de Faenza, Itália, os jovens talentos da Red Bull devem receber as ferramentas para mais tarde competirem por vitórias e títulos do campeonato do mundo na Red Bull Racing.

Peter Bayer: "O chefe de equipa Laurent Mekies e eu temos uma visão arrojada para a equipa de corrida, e parceiros como a Visa e a Cash App são a escolha ideal."



O aspeto exato do próximo carro de corrida de Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda será revelado a 8 de fevereiro, quando a equipa de corrida apresentar o carro de corrida de 2024 em Las Vegas.



O fornecedor de cartões de crédito Visa será um parceiro de ambas as equipas de corrida da Red Bull e, por isso, também será visto nos carros da Red Bull Racing de Max Verstappen e Daniel Ricciardo.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas