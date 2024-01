Oscar Piastri: "La mejor temporada de debut desde Lewis Hamilton

Oscar Piastri marchó por las categorías inferiores como un futuro campeón del mundo: de 2019 a 2021, ganó tres títulos de monoplazas seguidos: Fórmula Renault Eurocup, Fórmula 3 y Fórmula 2.

Luego fue relegado al banquillo por Alpine en 2022, momento en el que el mánager de Oscar, Mark Webber, tiró de la cuerda: saltó del barco a McLaren.

Allí, el piloto de 22 años de Melbourne demostró por qué se le valora tanto: 3er puesto en Japón, victoria al sprint desde la pole en Qatar, 2º puesto en el GP de Qatar.

Sólo otros 18 pilotos de Fórmula 1 han logrado dos podios o más en su primera temporada de GP. En los últimos veinte años, sólo uno lo ha hecho mejor, Lewis Hamilton en su magnífica primera temporada en 2007, también con McLaren.

Mark Webber (47), nueve veces ganador de un GP, dice de su protegido: "Estoy muy orgulloso y muy contento de cómo le han ido las cosas a Oscar. Sinceramente, ni en mis sueños más salvajes habría esperado esto".



"No hay que olvidarlo: Óscar llevaba 15 meses sin competir y las pocas pruebas no sustituían a las batallas rueda a rueda. En los seis primeros meses tuvo que encontrar su sitio, en una fase en la que el McLaren no era un buen coche. Pero nunca tuvo una mala palabra que decir sobre el coche, porque pensaba que eso habría sonado a excusa. Y Oscar odia las excusas".



"La diferencia con Lando en la primera parte de la temporada le sorprendió. Había una falta de experiencia con las paradas en boxes, las fases del coche de seguridad, el manejo de los neumáticos, todo."



"Siguió un periodo en el que McLaren hizo muchas mejoras en el coche, pero no siempre había suficientes piezas para ambos coches y Lando Norris sacó ventaja. Habría sido fácil para Óscar frustrarse, pero mantuvo la calma".



En Qatar, Oscar dejó a todos boquiabiertos: Pole para el sprint, y luego primera victoria en Fórmula 1. Mark Webber continúa: "Fue fascinante escuchar a Oscar por la radio. Dijo con mucha calma: 'Avísame cuando Verstappen pase a Russell'. Y se mantuvo exactamente así de rápido para mantener a Max a raya. La gente de McLaren me dijo: 'Ese es un rendimiento que un piloto de GP muestra en su segunda o tercera temporada, pero no en la primera'".



Lo que también destacó: la baja tasa de errores. Y Piastri dejó claro a sus rivales que no se dejaría apartar tan fácilmente.



Otra vez Mark Webber, tercero en los Mundiales de 2011 y 2013: "Hablamos mucho de esto antes de la temporada. Me dijo en febrero: 'Tengo que tener cuidado, pero tampoco quiero parecer blando'".



"Mi consejo para él fue simple: debe actuar con respeto, después de todo, estamos hablando de algunos de los mejores pilotos del mundo. Pero también debe ser duro y no dejarse intimidar. Porque eso es exactamente lo que se espera de un ganador".



"En definitiva, la curva de aprendizaje de Oscar es realmente impresionante. No debemos olvidar lo complejos que son estos coches. Max Verstappen lleva ya ocho años trabajando con su equipo, Lando Norris en McLaren cinco. Pero Oscar ha recibido toda la ayuda imaginable de McLaren. Ha tenido la suerte de contar con Andrea Stella como director del equipo, quien, como antiguo ingeniero de carreras, sabe exactamente lo que necesita un piloto. Andrea adora a Oscar".





Podios en la primera temporada de F1: Top 19

01. Lewis Hamilton (GB) 2007: 12

02. Jacques Villeneuve (CDN) 1996: 11

03. Luigi Fagioli (I) 1950: 5

04. Jackie Stewart (GB) 1965: 5

05. Clay Regazzoni (CH) 1970: 4

06. Juan Pablo Montoya (COL) 2001: 4

07. Juan Manuel Fangio (RA) 1950: 3

08. Giuseppe Farina (I) 1950: 3

09 Ayrton Senna (BR) 1984: 3

10. Louis Rosier (F) 1950: 2

11. Alberto Ascari (I) 1950: 2

12. Eugenio Castellotti (I) 1955: 2

13. Phil Hill (USA) 1958: 2

14. Dan Gurney (USA) 1959: 2

15. Bruce McLaren (NZ) 1959: 2

16. James Hunt (GB) 1973: 2

17. Gunnar Nilsson (S) 1976: 2

18. Jos Verstappen (NL) 1994: 2

19. Oscar Piastri (AUS) 2023: 2





