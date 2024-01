Oscar Piastri : Meilleure saison de débuts depuis Lewis Hamilton

Oscar Piastri a traversé les catégories de jeunes comme un futur champion du monde : de 2019 à 2021, il a remporté trois titres consécutifs en monoplace : Formule Renault Eurocup, Formule 3, Formule 2.

Puis, en 2022, il a été mis sur la touche par Alpine, ce qui a poussé le manager d'Oscar, Mark Webber, à tirer la sonnette d'alarme : il est parti chez McLaren.

C'est là que le jeune homme de 22 ans, originaire de Melbourne, la ville des GP, a montré pourquoi il était si bien classé : 3e place au Japon, victoire au sprint depuis la pole au Qatar, 2e place au GP du Qatar.

Deux podiums ou plus lors de la première saison de GP, seuls 18 autres pilotes de Formule 1 ont atteint ce niveau. Au cours des vingt dernières années, un seul a fait mieux, Lewis Hamilton lors de sa première saison grandiose en 2007, également avec McLaren.

Mark Webber (47 ans), neuf fois vainqueur de GP, parle de son protégé : "Je suis très fier et très heureux de la manière dont cela s'est passé pour Oscar. Honnêtement, même dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais pas à ça".



"Nous ne devons pas oublier : Oscar n'avait pas couru depuis 15 mois et les quelques essais n'ont pas remplacé les combats roue contre roue. Pendant les six premiers mois, il a dû trouver ses marques, à un moment où la McLaren n'était pas une bonne voiture. Mais jamais il n'a trouvé un mauvais mot à dire sur la voiture, car il trouvait que cela aurait sonné comme une excuse. Et Oscar déteste les excuses".



"L'écart avec Lando dans la première partie de la saison l'a choqué. Il manquait d'expérience en matière d'arrêts au stand, de phases de safety car, de gestion des pneus, bref, de tout".



"Il s'en est suivi une période où McLaren a apporté de nombreuses améliorations à la voiture, mais il n'y avait pas toujours assez de pièces pour les deux voitures, et Lando Norris a eu la priorité. Il aurait été facile pour Oscar d'en être frustré, mais il est resté calme".



Au Qatar, Oscar a assommé tout le monde : Pole pour le sprint, puis première victoire en Formule 1. Mark Webber poursuit : "C'était fascinant d'entendre Oscar à la radio. Il a dit calmement : 'Faites-moi juste savoir si Verstappen passe Russell'. Et il est resté exactement à la même vitesse pour tenir Max à l'écart. Les gens de McLaren m'ont dit : 'C'est une performance qu'un pilote de GP fait dans sa deuxième ou troisième saison, mais pas dans sa première'".



Ce qui a également frappé : le faible taux d'erreurs. Et Piastri a fait comprendre à ses adversaires - il ne se laissera pas si facilement pousser sur le côté.



Encore une fois, Mark Webber, troisième du championnat du monde en 2011 et 2013 : "Nous en avons beaucoup parlé avant la saison. Il m'a dit en février : 'Je dois être prudent, mais je ne veux pas non plus passer pour un tendre'".



"Le conseil que je lui ai donné était simple : qu'il agisse avec respect, après tout, nous parlons ici de certains des meilleurs pilotes du monde. Mais il doit aussi rester ferme et ne pas se laisser intimider. Car c'est exactement ce que l'on attend d'un type qui gagne".



"En fin de compte, la courbe d'apprentissage d'Oscar est vraiment impressionnante. Il ne faut pas oublier la complexité de ces voitures. Max Verstappen a maintenant travaillé huit ans avec son équipe, Lando Norris cinq ans chez McLaren. Mais Oscar a reçu toute l'aide possible de McLaren. C'était une chance pour lui d'avoir Andrea Stella comme chef d'équipe, qui, en tant qu'ancien ingénieur de course, sait exactement ce dont un coureur a besoin. Andrea aime Oscar".





Podiums pour sa première saison en F1 : Top 19

01. Lewis Hamilton (GB) 2007 : 12

02. Jacques Villeneuve (CDN) 1996 : 11

03. Luigi Fagioli (I) 1950 : 5

04 Jackie Stewart (GB) 1965 : 5

05 Clay Regazzoni (CH) 1970 : 4

06. Juan Pablo Montoya (COL) 2001 : 4

07 Juan Manuel Fangio (RA) 1950 : 3

08. Giuseppe Farina (I) 1950 : 3

09. Ayrton Senna (BR) 1984 : 3

10. Louis Rosier (F) 1950 : 2

11. Alberto Ascari (I) 1950 : 2

12. Eugenio Castellotti (I) 1955 : 2

13. Phil Hill (USA) 1958 : 2

14. Dan Gurney (USA) 1959 : 2

15. Bruce McLaren (NZ) 1959 : 2

16. James Hunt (GB) 1973 : 2

17. Gunnar Nilsson (S) 1976 : 2

18. Jos Verstappen (NL) 1994 : 2

19. Oscar Piastri (AUS) : 2023 : 2





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island