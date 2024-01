Oscar Piastri: la migliore stagione di debutto dopo Lewis Hamilton

Oscar Piastri ha marciato nelle classi giovanili come un futuro campione del mondo: dal 2019 al 2021, ha vinto tre titoli di monoposto di fila: Formula Renault Eurocup, Formula 3 e Formula 2.

Nel 2022 è stato relegato in panchina da Alpine, dove il manager di Oscar Mark Webber ha tirato le cuoia, passando alla McLaren.

Lì, l'ormai 22enne di Melbourne, città del GP, ha dimostrato perché è così stimato: 3° posto in Giappone, vittoria in volata dalla pole in Qatar, 2° posto nel GP del Qatar.

Solo altri 18 piloti di Formula 1 hanno ottenuto due o più podi nella loro prima stagione di GP. Negli ultimi vent'anni, solo uno ha fatto meglio, Lewis Hamilton nella sua magnifica prima stagione del 2007, sempre con la McLaren.

Il nove volte vincitore di un GP, Mark Webber (47), dice del suo pupillo: "Sono molto orgoglioso e molto contento di come sono andate le cose per Oscar. Onestamente, non me lo sarei mai aspettato nei miei sogni più sfrenati".



"Non dobbiamo dimenticare: Oscar non correva da 15 mesi e i pochi giri di prova non potevano sostituire le battaglie ruota a ruota. Nei primi sei mesi ha dovuto trovare la sua strada, in una fase in cui la McLaren non era una buona macchina. Ma non ha mai detto una parola negativa sulla macchina, perché pensava che sarebbe sembrata una scusa. E Oscar odia le scuse".



"Il distacco da Lando nella prima parte della stagione lo ha scioccato. Mancava l'esperienza dei pit stop, delle fasi di safety car, della gestione degli pneumatici, di tutto".



"È seguito un periodo in cui la McLaren ha apportato molti miglioramenti alla vettura, ma non sempre c'erano abbastanza pezzi per entrambe le vetture e Lando Norris ha avuto un vantaggio. Sarebbe stato facile per Oscar sentirsi frustrato, ma ha mantenuto la calma".



In Qatar, Oscar ha spiazzato tutti: Pole per lo sprint, poi la prima vittoria in Formula 1. Mark Webber continua: "È stato affascinante sentire Oscar alla radio. Ha detto con molta calma: 'Fatemi sapere quando Verstappen passa Russell'. E ha mantenuto esattamente quella velocità per tenere a bada Max. Quelli della McLaren mi hanno detto: 'Questa è una prestazione che un pilota di GP mostra nella sua seconda o terza stagione, ma non nella prima'".



Un altro aspetto che spicca: il basso tasso di errori. E Piastri ha fatto capire ai suoi avversari che non si sarebbe fatto mettere da parte così facilmente.



Ancora Mark Webber, terzo nel Campionato del Mondo 2011 e 2013: "Ne abbiamo parlato molto prima della stagione. A febbraio mi ha detto: 'Devo essere prudente, ma non voglio nemmeno sembrare morbido'".



"Il mio consiglio è stato semplice: deve comportarsi con rispetto, dopo tutto stiamo parlando di alcuni dei migliori corridori del mondo. Ma deve anche rimanere duro e non farsi intimidire. Perché è proprio questo che ci si aspetta da un vincitore".



"In definitiva, la curva di apprendimento di Oscar è davvero impressionante. Non dobbiamo dimenticare quanto siano complesse queste vetture. Max Verstappen ha lavorato con il suo team per otto anni, Lando Norris alla McLaren per cinque. Ma Oscar ha ricevuto dalla McLaren tutto l'aiuto possibile. È stato fortunato ad avere come team principal Andrea Stella che, da ex ingegnere di gara, sa esattamente di cosa ha bisogno un pilota. Andrea ama Oscar".





Piazzamenti sul podio nella prima stagione di F1: Top 19

01. Lewis Hamilton (GB) 2007: 12

02 Jacques Villeneuve (CDN) 1996: 11

03. Luigi Fagioli (I) 1950: 5

04. Jackie Stewart (GB) 1965: 5

05. Clay Regazzoni (CH) 1970: 4

06 Juan Pablo Montoya (COL) 2001: 4

07 Juan Manuel Fangio (RA) 1950: 3

08. Giuseppe Farina (I) 1950: 3

09 Ayrton Senna (BR) 1984: 3

10. Louis Rosier (F) 1950: 2

11. Alberto Ascari (I) 1950: 2

12. Eugenio Castellotti (I) 1955: 2

13. Phil Hill (USA) 1958: 2

14. Dan Gurney (USA) 1959: 2

15. Bruce McLaren (NZ) 1959: 2

16. James Hunt (GB) 1973: 2

17. Gunnar Nilsson (S) 1976: 2

18. Jos Verstappen (NL) 1994: 2

19. Oscar Piastri (AUS) 2023: 2





