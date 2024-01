Oscar Piastri: A melhor época de estreia desde Lewis Hamilton

Oscar Piastri marchou pelas classes juniores como um futuro campeão mundial: de 2019 a 2021, ele ganhou três títulos de monolugares consecutivos: Fórmula Renault Eurocup, Fórmula 3 e Fórmula 2.

Foi então relegado para o banco da Alpine em 2022, altura em que o empresário de Oscar, Mark Webber, puxou o cordel - saltando para a McLaren.

Aí, o jovem de 22 anos da cidade de Melbourne mostrou porque é tão bem cotado: 3º lugar no Japão, vitória no sprint a partir da pole no Qatar, 2º lugar no GP do Qatar.

Apenas 18 outros pilotos de Fórmula 1 conseguiram dois pódios ou mais na sua primeira época de GP. Nos últimos vinte anos, apenas um fez melhor, Lewis Hamilton na sua magnífica primeira época em 2007, também com a McLaren.

Mark Webber (47), nove vezes vencedor de um GP, diz sobre o seu protegido: "Estou muito orgulhoso e muito feliz com a forma como as coisas correram para o Oscar. Honestamente, nunca nos meus sonhos mais loucos teria esperado isto".



"Não nos podemos esquecer: O Óscar não corria há 15 meses e as poucas provas de teste não substituíam as batalhas roda a roda. Nos primeiros seis meses, teve de se orientar, numa fase em que o McLaren não era um bom carro. Mas ele nunca disse uma palavra má sobre o carro, porque achava que isso soaria como uma desculpa. E o Óscar detesta desculpas".



"A diferença para o Lando na primeira parte da época chocou-o. Havia uma falta de experiência com as paragens nas boxes, as fases do safety car, o comportamento dos pneus, tudo."



"Seguiu-se um período em que a McLaren fez muitos melhoramentos no carro, mas nem sempre havia peças suficientes para ambos os carros e Lando Norris ficou em vantagem. Teria sido fácil para Oscar ficar frustrado, mas ele manteve a calma."



No Qatar, Oscar surpreendeu toda a gente: Pole para o sprint, depois a primeira vitória na Fórmula 1. Mark Webber continua: "Foi fascinante ouvir o Oscar no rádio. Ele disse com muita calma: 'Avisa-me quando o Verstappen passar o Russell. E ele manteve-se exatamente tão rápido para manter Max à distância. O pessoal da McLaren me disse: 'Esse é um desempenho que um piloto de GP mostra em sua segunda ou terceira temporada, mas não na primeira'".



O que também se destacou: a baixa taxa de erros. E Piastri deixou claro para seus adversários que ele não seria deixado de lado tão facilmente.



Novamente Mark Webber, terceiro nos Campeonatos do Mundo de 2011 e 2013: "Falámos muito sobre isto antes da época. Ele disse-me em fevereiro: 'Tenho de ter cuidado, mas também não quero parecer mole'."



"O meu conselho para ele foi simples: deve agir com respeito, afinal, estamos a falar de alguns dos melhores cavaleiros do mundo. Mas também deve manter-se duro e não se deixar intimidar. Porque é exatamente isso que se espera de um vencedor".



"Em última análise, a curva de aprendizagem do Oscar é realmente impressionante. Não nos podemos esquecer da complexidade destes carros. Max Verstappen já trabalha com a sua equipa há oito anos, Lando Norris na McLaren há cinco. Mas Oscar recebeu toda a ajuda possível da McLaren. Teve a sorte de ter Andrea Stella como chefe de equipa, que, como antigo engenheiro de corridas, sabe exatamente o que um piloto precisa. Andrea adora o Óscar".





Subidas ao pódio na primeira época de F1: Top 19

01. Lewis Hamilton (GB) 2007: 12

02 Jacques Villeneuve (CDN) 1996: 11

03 Luigi Fagioli (I) 1950: 5

04 Jackie Stewart (GB) 1965: 5

05 Clay Regazzoni (CH) 1970: 4

06 Juan Pablo Montoya (COL) 2001: 4

07 Juan Manuel Fangio (RA) 1950: 3

08 Giuseppe Farina (I) 1950: 3

09 Ayrton Senna (BR) 1984: 3

10 Louis Rosier (F) 1950: 2

11 Alberto Ascari (I) 1950: 2

12º Eugenio Castellotti (I) 1955: 2

13. Phil Hill (EUA) 1958: 2

14. Dan Gurney (EUA) 1959: 2

15. Bruce McLaren (NZ) 1959: 2

16. James Hunt (GB) 1973: 2

17º Gunnar Nilsson (S) 1976: 2

18. Jos Verstappen (NL) 1994: 2

19. Oscar Piastri (AUS) 2023: 2





