Ferrari de Leclerc/Sainz : révélation en demi-teinte

C'était l'époque où Ferrari présentait sa nouvelle voiture de course en fanfare. Devant une foule de journalistes triés sur le volet, les grands noms de la politique et de l'économie se pressaient pour voir le président Luca Cordero di Montezemolo prononcer un discours enjoué, puis les pilotes Ferrari tirer le noble foulard de la nouvelle déesse rouge. Applaudissements nourris dans la salle.

Les paroles enflammées de Montezemolo me manquent, toujours prononcées librement, toujours déchirantes, toujours proches du peuple et du sujet, jamais prétentieuses, pas de blabla de relations publiques, mais avec beaucoup de cœur.

En 2024, Ferrari réduira cela au minimum : Le 13 février prochain, l'écurie de course la plus célèbre du monde se limitera à une présentation croustillante sur Internet. Hormis les représentants des sponsors de Ferrari, aucun invité ne sera présent à Fiorano, comme l'a rapporté en premier mon collègue Franco Nugnes du site italien motorsport.com.

La voiture de course 2024 de Charles Leclerc et Carlos Sainz, numéro de projet 676, désignation officielle de la voiture encore inconnue, devrait marquer un tournant. Car le modèle SF-23, présenté lors d'un show spectaculaire, a déçu : une seule victoire, celle de Sainz à Singapour.



La nouvelle voiture sera présentée sur le circuit Ferrari de Fiorano, puis les Italiens effectueront un premier test de fonctionnement et une des deux journées de tournage autorisées.



Lors d'une journée de tournage, une voiture de course de l'année en cours ne doit pas parcourir plus de 100 kilomètres, deux journées de ce type sont autorisées par saison. La voiture roule sur des pneus de démonstration d'un mélange très dur qui n'a pas grand-chose à voir avec la gomme actuelle de Pirelli.



L'objectif de ces dispositions est d'éviter qu'une équipe n'utilise une journée de tournage comme une véritable journée d'essais, comme cela s'est produit par le passé.





Présentations de Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island