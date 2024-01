Ferrari di Leclerc/Sainz: la presentazione è in secondo piano

Le presentazioni della Ferrari in Formula 1 sono sempre state un grande spettacolo, ma nel 2024 non se ne parla: La nuova vettura di Charles Leclerc e Carlos Sainz sarà mostrata brevemente in rete e questo è quanto.

Erano i giorni in cui la Ferrari presentava la nuova auto da corsa da Gran Premio con grande clamore. Davanti a una folla selezionata di giornalisti, le celebrità della politica e dell'economia si riunivano per assistere al discorso spiritoso del Presidente Luca Cordero di Montezemolo e poi i piloti della Ferrari toglievano il panno nobile alla nuova dea rossa. Applausi scroscianti in sala.

Mi mancano le parole infuocate di Montezemolo, sempre pronunciate con il cuore, sempre commoventi, sempre vicine alla gente e all'argomento, mai arroganti, nessun bla-bla da PR, ma con tanta passione.

Nel 2024, la Ferrari ridurrà tutto questo al minimo: La scuderia più famosa del mondo si limiterà a una presentazione nitida e concisa su Internet il prossimo 13 febbraio. A parte i rappresentanti degli sponsor Ferrari, non ci saranno ospiti a Fiorano, come ha riferito per primo il collega Franco Nugnes di motorsport.com.

La vettura da corsa 2024 di Charles Leclerc e Carlos Sainz, progetto numero 676, denominazione ufficiale del veicolo ancora sconosciuta, dovrebbe portare un cambiamento in meglio. Il modello SF-23, presentato in uno show spettacolare, ha deluso: una sola vittoria, quella di Sainz a Singapore.



La nuova vettura sarà presentata sul circuito di Fiorano, sede della Ferrari, dopo di che gli italiani effettueranno un primo test funzionale e uno dei due film day consentiti.



Durante una giornata cinematografica, non si possono percorrere più di 100 chilometri con una vettura da corsa dell'anno in corso; sono consentite due giornate di questo tipo per stagione. L'auto gira su pneumatici demo di mescola molto dura, che hanno poco a che fare con l'attuale gomma Pirelli.



L'obiettivo di tutti questi regolamenti è quello di evitare che un team possa abusare di una giornata di riprese come una vera e propria giornata di test, come è accaduto in passato.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





