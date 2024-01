Ferrari de Leclerc/Sainz: revelação em suspenso

Foi nesses dias que a Ferrari apresentou o novo carro de corrida do Grande Prémio com muita fanfarra. Perante uma multidão de repórteres escolhidos a dedo, as celebridades da política e do mundo dos negócios juntavam-se para ver o Presidente Luca Cordero di Montezemolo fazer um discurso espirituoso e, depois, os pilotos da Ferrari tiravam o pano nobre da nova deusa vermelha. Um aplauso estrondoso na sala.

Sinto falta das palavras inflamadas de Montezemolo, sempre ditas com o coração, sempre calorosas, sempre próximas das pessoas e do tema, nunca arrogantes, sem blá-blá-blá de relações públicas, mas com muita paixão.

Em 2024, a Ferrari reduzirá isso ao mínimo: A equipa de corridas mais famosa do mundo limitar-se-á a uma apresentação nítida e concisa na Internet, no próximo dia 13 de fevereiro. Para além dos representantes dos patrocinadores da Ferrari, não haverá convidados em Fiorano, como o meu colega Franco Nugnes, do site italiano motorsport.com, foi o primeiro a noticiar.

Espera-se que o carro de corrida de 2024 de Charles Leclerc e Carlos Sainz, projeto número 676, designação oficial do veículo ainda desconhecida, traga uma mudança para melhor. O modelo SF-23, apresentado num espetáculo espetacular, decepcionou: apenas uma vitória, de Sainz em Singapura.



O novo piloto será apresentado no circuito de Fiorano, casa da Ferrari, após o qual os italianos efectuarão um primeiro teste funcional e um dos dois dias de filmagem permitidos.



Durante um dia de filmagem, não podem ser percorridos mais de 100 quilómetros com um carro de corrida do ano em curso; são permitidos dois dias por época. O carro roda com pneus demo de um composto muito duro, que pouco têm a ver com a atual borracha Pirelli.



O objetivo de todos estes regulamentos é evitar que uma equipa utilize indevidamente um dia de filmagens como um verdadeiro dia de testes, como aconteceu no passado.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas