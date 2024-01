Max Verstappen chasse Lewis Hamilton : nouveaux records

Max Verstappen et Red Bull Racing peuvent-ils réaliser une saison encore plus forte ? Les deux ont défendu avec succès leur titre de champion du monde 2022, et RBR a remporté 21 des 22 courses de la saison 2023 - les Anglais n'ont été battus qu'à Singapour, où Carlos Sainz s'est imposé sur Ferrari.

Max Verstappen a déclaré avant son départ d'Abu Dhabi : "Nous pouvons vraiment être fiers de ce que nous avons accompli cette année. Faire mieux que cela va être très, très difficile". Le Néerlandais de 26 ans a battu des records à tour de bras. En voici quelques-uns :

Victoires par saison : 19

L'ancien record était détenu par Max lui-même avec 15 succès en 2022.

Victoires en série : 10

Sebastian Vettel a remporté neuf victoires consécutives en 2013.

Taux de victoires le plus élevé : 86,36 pour cent.

Le record d'Alberto Ascari en 1952 est ainsi battu, l'Italien ayant obtenu un taux de 75%.



Nombre de podiums par saison : 21

Là aussi, Verstappen s'est surpassé : en 2021, il est monté sur 18 podiums.



Plus grand nombre de points par saison : 575

En 2022, Max a obtenu 454 points, alors qu'il aurait pu en obtenir 620 en 2023.



Nombre de tours en tête par saison : 1003

L'ancien record était détenu par Sebastian Vettel avec 739 tours de piste en 2011.



Taux de tours de tête : 75,7%.

Jim Clark a mené 71,5% des tours en 1963, cette marque vieille de 60 ans du légendaire pilote écossais de Lotus a été battue.



Plus grand nombre de victoires en pole position en une année : 12

Nigel Mansell en 1992 et Sebastian Vettel en 2011 en ont obtenu 9 chacun.



Nombre de courses en tant que leader du championnat du monde : 39

Max est leader du championnat du monde depuis l'Espagne 2022. Michael Schumacher a été en tête du championnat du monde pendant 37 courses, d'Indy 2000 à Suzuka 2002.



Ecart avec le deuxième du championnat du monde : 290 points

L'écart entre Max et son compagnon d'écurie Red Bull Racing est plus important que le nombre de points que le Mexicain a pu conquérir (280). L'ancien record était détenu par Sebastian Vettel, qui avait terminé le championnat du monde 2013 avec une avance de 155 points sur Fernando Alonso.



Au premier tiers de la saison 2024, Max Verstappen peut établir un nouveau record. De Silverstone 2018 à Bahreïn 2020, la star de Mercedes Lewis Hamilton a marqué des points à un nombre incroyable de 48 fois, puis ce fut la fin - il était atteint de la maladie de Corona et n'a pas pu participer au GP de Sakhir.



Entre-temps, Max Verstappen a terminé 41 fois dans le top 10 entre Imola 2022 et Abu Dhabi 2023. Cela signifie que si le Néerlandais continue à marquer des points, le record d'Hamilton sera égalé lors du week-end du GP d'Imola et dépassé une semaine plus tard à Monaco, c'est-à-dire fin mai.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island