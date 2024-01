Max Verstappen insegue Lewis Hamilton: nuovi record

Max Verstappen e la Red Bull Racing possono avere una stagione ancora più forte? Entrambi hanno difeso con successo i loro titoli mondiali 2022 e la RBR ha vinto 21 delle 22 gare della stagione 2023 - solo a Singapore la squadra inglese ha perso, con la vittoria di Carlos Sainz su Ferrari.

Max Verstappen ha dichiarato prima della sua partenza da Abu Dhabi: "Possiamo essere davvero orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto quest'anno. Sarà molto, molto difficile superarlo". Il 26enne olandese ha battuto record a decine. Eccone alcuni:

Vittorie per stagione: 19

Il vecchio record era detenuto dallo stesso Max con 15 vittorie nel 2022.

Vittorie di fila: 10

Sebastian Vettel ha ottenuto nove vittorie consecutive nel 2013.

Percentuale di vittorie più alta: 86,36%.

Questo dato supera il record stabilito da Alberto Ascari nel 1952, quando l'italiano raggiunse una percentuale del 75 percento.



Piazzamenti sul podio a stagione: 21

Verstappen ha superato se stesso anche in questo caso, ottenendo 18 podi nel 2021.



Maggior numero di punti a stagione: 575

Max ne ha ottenuti 454 nel 2022. 620 sarebbero stati possibili nel 2023.



Giri in testa per stagione: 1003

Il vecchio record era detenuto da Sebastian Vettel con 739 giri in testa nella stagione 2011.



Percentuale di giri in testa: 75,7%.

Jim Clark ha guidato il 71,5% di tutti i giri nel 1963, superando il record di 60 anni fa stabilito dal leggendario pilota scozzese della Lotus.



Maggior numero di vittorie dalla pole position in un anno: 12

Nigel Mansell nel 1992 e Sebastian Vettel nel 2011 ne hanno ottenute 9 ciascuno.



Maggior numero di gare come leader del campionato mondiale: 39

Max è leader del mondiale da Spagna 2022. Michael Schumacher è stato in testa per 37 gare, da Indy 2000 a Suzuka 2002.



Distanza dal secondo posto nel campionato del mondo: 290 punti

Il distacco tra Max e il suo compagno di squadra della Red Bull Racing è superiore al numero di punti conquistati dal messicano (280). Il vecchio record era detenuto da Sebastian Vettel, che ha concluso il campionato del mondo 2013 con un vantaggio di 155 punti su Fernando Alonso.



Max Verstappen può stabilire un altro record nel primo terzo della stagione 2024. Da Silverstone 2018 a Bahrain 2020, la stella della Mercedes Lewis Hamilton è finito nei punti per ben 48 volte, poi è finita: si è ammalato di coronavirus e non ha potuto partecipare al GP di Sakhir.



Max Verstappen si è piazzato nella top ten 41 volte da Imola 2022 ad Abu Dhabi 2023. Ciò significa che se l'olandese continuerà a fare punti, il record di Hamilton sarà eguagliato nel weekend del GP di Imola e superato una settimana dopo a Monaco, cioè a fine maggio.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas