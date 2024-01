Max Verstappen persegue Lewis Hamilton: Novos recordes

Será que Max Verstappen e a Red Bull Racing podem ter uma temporada ainda mais forte? Ambos defenderam com sucesso os seus títulos do Campeonato do Mundo de 2022, e a RBR venceu 21 das 22 corridas da época de 2023 - apenas em Singapura a equipa inglesa perdeu, com Carlos Sainz a vencer num Ferrari.

Max Verstappen disse antes da sua partida de Abu Dhabi: "Podemos estar realmente orgulhosos do que alcançámos este ano. Vai ser muito, muito difícil superar isso". O holandês de 26 anos bateu dezenas de recordes. Aqui estão alguns deles:

Vitórias por época: 19

O antigo recorde era detido pelo próprio Max com 15 vitórias em 2022.

Vitórias consecutivas: 10

Sebastian Vettel alcançou nove vitórias consecutivas em 2013.

Percentagem de vitórias mais elevada: 86,36 por cento

Este resultado bate o recorde estabelecido por Alberto Ascari em 1952, quando o italiano alcançou um valor de 75 por cento.



Pódio por temporada: 21

Verstappen também se superou aqui, alcançando 18 pódios em 2021.



Mais pontos por temporada: 575

Max marcou 454 em 2022. 620 teria sido possível em 2023.



Voltas mais rápidas por época: 1003

O antigo recorde pertencia a Sebastian Vettel com 739 voltas de liderança na época de 2011.



Taxa de voltas lideradas: 75,7%

Jim Clark liderou 71,5% de todas as voltas em 1963, quebrando a marca de 60 anos estabelecida pelo lendário piloto escocês da Lotus.



Mais vitórias a partir da pole position num ano: 12

Nigel Mansell em 1992 e Sebastian Vettel em 2011 conseguiram 9 cada um.



Maior número de corridas como líder do campeonato mundial: 39

Max é o líder do campeonato do mundo desde Espanha 2022. Michael Schumacher liderou durante 37 corridas, desde Indy 2000 até Suzuka 2002.



Distância para o segundo classificado no campeonato do mundo: 290 pontos

A diferença entre Max e o seu companheiro de equipa da Red Bull Racing é maior do que o número de pontos que o mexicano marcou (280). O antigo recorde pertencia a Sebastian Vettel, que terminou o Campeonato do Mundo de 2013 com uma vantagem de 155 pontos sobre Fernando Alonso.



Max Verstappen pode estabelecer outro recorde no primeiro terço da época de 2024. De Silverstone 2018 ao Bahrain 2020, a estrela da Mercedes Lewis Hamilton terminou nos pontos umas incríveis 48 vezes, mas depois acabou - adoeceu com o coronavírus e não foi autorizado a participar no GP de Sakhir.



Max Verstappen já terminou entre os dez primeiros 41 vezes, de Imola 2022 a Abu Dhabi 2023. Isto significa que, se o holandês continuar a marcar pontos, o recorde de Hamilton será igualado no fim de semana do GP de Imola e ultrapassado uma semana depois no Mónaco, ou seja, no final de maio.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 de fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas