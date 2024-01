James Vowles: "Hamilton tiene más talento que Schumacher

James Vowles pasó por todo el desarrollo de la actual escudería Mercedes: comenzó su carrera en la Fórmula 1 en 2001 con British American Racing (BAR) y permaneció en el equipo cuando éste se convirtió en la escudería Honda Works en 2005.

Vowles también permaneció en Brackley cuando Honda abandonó la categoría reina en 2008, Ross Brawn tomó las riendas y se proclamó sensacionalmente campeón del mundo con Jenson Button en 2009. Un año después, el equipo pasó a manos de Mercedes-Benz, y Vowles siguió siendo parte integrante del mismo.

Como brillante estratega de carreras en la escudería Mercedes GP, Vowles, que ahora tiene 44 años, ha podido observar de cerca a los dos pilotos más laureados de la Fórmula 1, Michael Schumacher y Lewis Hamilton. En un podcast de Alto Rendimiento, comparó a estos dos pilotos excepcionales.

James Vowles afirma: "Cuando Lewis Hamilton se unió a Mercedes en 2013, pronto me di cuenta: tiene más talento natural que cualquier piloto con el que haya trabajado, incluido Michael Schumacher."

"Al principio, no estábamos en condiciones de ganar el título mundial. Pero Lewis aprendió rápido: no te conviertes en campeón del mundo con la actitud de querer ganar todas las carreras a toda costa. En lugar de eso, tienes que ser capaz de aceptar que son los segundos y terceros puestos los que te ayudan a ganar el título; en esos días en los que simplemente no puedes ganar."



"La Fórmula 1 es única en el mundo del deporte. Por supuesto, los pilotos son guerreros solitarios y la primera tarea de un piloto es siempre limar asperezas con su compañero de equipo. Si no puedes hacer eso, entonces tienes un problema".



"Pero la Fórmula 1 también es un deporte de equipo, y la clave del éxito es sacar lo mejor de los profesionales para que todos puedan aportar su contribución. Lewis Hamilton ha entendido cómo ser un jugador de equipo y reunir al equipo a su alrededor, especialmente en esos fines de semana en los que no puede ganar. Eso es más importante que perseguir victorias con una palanca".





Presentaciones de la Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island