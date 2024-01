James Vowles : Hamilton plus talentueux que Schumacher

L'Anglais James Vowles (44 ans) travaille aujourd'hui comme chef d'équipe chez Williams. Chez Mercedes, il a vu les deux pilotes de Formule 1 les plus performants au travail, Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

James Vowles a suivi toute l'évolution de l'actuelle écurie Mercedes : il a commencé sa carrière en Formule 1 en 2001 chez British American Racing (BAR) et est resté dans l'équipe lorsqu'elle est devenue l'écurie d'usine Honda en 2005.

Vowles est également resté à Brackley lorsque Honda a fait ses adieux à la catégorie reine en 2008, que Ross Brawn a repris la boutique et que Jenson Button a été sacré champion du monde de manière sensationnelle en 2009. Un an plus tard, l'équipe est passée aux mains de Mercedes-Benz, et Vowles en a continué à faire partie intégrante.

En tant que stratège de course génial au sein de l'écurie de GP de Mercedes, Vowles, aujourd'hui âgé de 44 ans, a pu observer de près les deux pilotes de Formule 1 les plus performants, Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Dans un podcast de High Performance, il a comparé ces deux champions d'exception.

James Vowles explique : "Lorsque Lewis Hamilton est arrivé chez Mercedes en 2013, j'ai vite réalisé - il a plus de talent naturel que tous les pilotes avec lesquels j'ai travaillé auparavant, y compris Michael Schumacher".

"Au début, nous n'étions pas en mesure de remporter le titre de champion du monde. Mais Lewis a vite appris - tu ne deviens pas champion du monde avec l'attitude de vouloir gagner chaque course à tout prix. Tu dois plutôt être capable d'accepter que ce sont les deuxièmes et troisièmes places qui t'aident à remporter le titre ; les jours où tu ne peux justement pas gagner".



"La Formule 1 est unique dans le monde du sport. Bien sûr, les pilotes sont des combattants individuels et la première tâche d'un pilote est toujours de repasser son compagnon d'écurie. Si tu n'y arrives pas, tu as un problème".



"Mais la Formule 1 est aussi un sport d'équipe, la clé du succès est de tirer le meilleur des professionnels pour que chacun puisse apporter sa contribution. Lewis Hamilton a su être un joueur d'équipe et rassembler l'équipe autour de lui, surtout lors des week-ends où il ne peut pas gagner. C'est plus important que de partir à la chasse aux victoires avec un pied de biche".





