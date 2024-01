James Vowles: Hamilton più talentuoso di Schumacher

James Vowles ha vissuto l'intero sviluppo dell'attuale squadra corse Mercedes: ha iniziato la sua carriera in Formula 1 nel 2001 con la British American Racing (BAR) ed è rimasto con la squadra quando questa è diventata la squadra corse Honda nel 2005.

Vowles è rimasto a Brackley anche quando la Honda ha abbandonato la classe regina nel 2008, quando è subentrato Ross Brawn e quando è diventato clamorosamente campione del mondo con Jenson Button nel 2009. Un anno dopo, il team è passato nelle mani della Mercedes-Benz, e Vowles ha continuato a esserne parte integrante.

Come brillante stratega di gara della scuderia Mercedes GP, l'ormai 44enne Vowles ha potuto osservare da vicino i due piloti di Formula 1 di maggior successo, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. In un podcast di High Performance, ha messo a confronto i due eccezionali piloti.

James Vowles racconta: "Quando Lewis Hamilton è entrato in Mercedes nel 2013, ho capito subito che aveva più talento naturale di qualsiasi altro pilota con cui abbia mai lavorato, compreso Michael Schumacher".

"Inizialmente non eravamo in grado di vincere il titolo mondiale. Ma Lewis ha imparato in fretta: non si diventa campioni del mondo con l'atteggiamento di voler vincere ogni gara a tutti i costi. Bisogna invece essere in grado di accettare che sono i secondi e i terzi posti che ti aiutano a vincere il titolo, in quei giorni in cui non riesci a vincere".



"La Formula 1 è unica nel mondo dello sport. Naturalmente, i piloti sono guerrieri solitari e il primo compito di un pilota è sempre quello di mettere in difficoltà il proprio compagno di squadra. Se non riesci a farlo, allora hai un problema".



"Ma la Formula 1 è anche uno sport di squadra e la chiave del successo è ottenere il meglio dai professionisti in modo che tutti possano dare il loro contributo. Lewis Hamilton ha capito come fare gioco di squadra e come radunare il team attorno a sé, soprattutto nei fine settimana in cui non riesce a vincere. Questo è più importante che inseguire le vittorie con un piede di porco".





