James Vowles: Hamilton mais talentoso do que Schumacher

James Vowles passou por todo o desenvolvimento da atual equipa de corridas da Mercedes: Começou a sua carreira na Fórmula 1 em 2001 com a British American Racing (BAR) e permaneceu na equipa quando esta se tornou a equipa de corridas de trabalho da Honda em 2005.

Vowles também permaneceu em Brackley quando a Honda deixou a categoria rainha em 2008, Ross Brawn assumiu o controlo e tornou-se sensacionalmente campeão mundial com Jenson Button em 2009. Um ano mais tarde, a equipa passou para as mãos da Mercedes-Benz, e Vowles continuou a ser parte integrante da mesma.

Como brilhante estratega de corridas na equipa de corridas Mercedes GP, Vowles, agora com 44 anos, pôde observar de perto os dois pilotos de Fórmula 1 mais bem sucedidos, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Num podcast de alto desempenho, comparou os dois pilotos excepcionais.

James Vowles afirma: "Quando Lewis Hamilton se juntou à Mercedes em 2013, apercebi-me rapidamente que ele tem mais talento natural do que qualquer outro piloto com quem já trabalhei, incluindo Michael Schumacher".

"Inicialmente, não estávamos em posição de ganhar o título mundial. Mas o Lewis aprendeu rapidamente que não se pode ser campeão do mundo com a atitude de querer ganhar todas as corridas a todo o custo. Em vez disso, temos de ser capazes de aceitar que são os segundos e terceiros lugares que nos ajudam a ganhar o título; naqueles dias em que simplesmente não conseguimos ganhar."



"A Fórmula 1 é única no mundo do desporto. É claro que os pilotos são guerreiros solitários e a primeira tarefa de um piloto é sempre a de superar o seu companheiro de equipa. Se não conseguirmos fazer isso, temos um problema.



"Mas a Fórmula 1 é também um desporto de equipa e a chave do sucesso é tirar o melhor partido dos profissionais para que todos possam dar o seu contributo. O Lewis Hamilton percebeu como ser um jogador de equipa e reunir a equipa à sua volta, especialmente nos fins-de-semana em que não pode ganhar. Isso é mais importante do que perseguir as vitórias com um pé de cabra".





