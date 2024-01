Drive to Survive (Netflix): Temporada 6 el 23 de febrero

El gigante del streaming Netflix sigue a toda máquina: la sexta temporada del exitoso documental "Drive to Survive" estará en línea el 23 de febrero de 2024. Los fans pueden esperar muchas escenas emocionantes.

El proveedor estadounidense de streaming Netflix lo ha confirmado: La sexta temporada del exitoso documental de Fórmula 1 "Drive to Survive" se estrenará online el 23 de febrero, es decir, el último día de los entrenamientos de invierno en Bahréin, diez días antes del estreno del Campeonato del Mundo en el Circuito Internacional de Bahréin. La serie está producida por James Gay-Rees, responsable del excelente documental "Senna".

Netflix empezó a rodar esta fantástica mirada entre bastidores de la categoría reina en 2018, y la primera temporada se emitió en 2019. La serie desencadenó un boom de la Fórmula 1, sobre todo en Estados Unidos, que continúa a día de hoy. El regreso de la categoría reina a Las Vegas es una consecuencia directa de ello.

El entonces director ejecutivo de la Fórmula 1, Chase Carey, se dio cuenta rápidamente de cómo el documental atraería a muchos más aficionados a los Grandes Premios. La serie muestra a los seguidores actuales de la F1 el deporte bajo una luz diferente a la de los formatos clásicos de emisión, dinámica, contemporánea y con una buena dosis de libertad artística.

El veterano jefe del equipo Haas, Günther Steiner, se convirtió en una estrella gracias a la serie, entre otras cosas por su estilo rústico. El del Tirol del Sur, pensando en su lenguaje fuerte, dijo: "Supongo que la serie no es apta para mi hija. Pero, ¿por qué debería fingir? Se supone que la serie muestra la Fórmula 1 con la mayor veracidad posible, y las emociones son una parte fundamental de los Grandes Premios. Creo que la gente de Netflix hace un muy buen trabajo retratando lo que hace vibrar a la Fórmula 1".



A Steiner también se le podrá ver en detalle en la sexta temporada, que incluirá estos temas: la magnífica racha de victorias de Red Bull Racing (21 victorias en 22 carreras), el tercer título mundial de Max Verstappen, el emocionante regreso del GP a Las Vegas, los tiempos difíciles en Ferrari y Mercedes (solo una victoria para los italianos, Mercedes se fue con las manos vacías), las fantásticas actuaciones de Fernando Alonso en Aston Martin y la estupenda primera temporada de GP del australiano Oscar Piastri, incluido el repunte en McLaren.



James Gay-Reeves afirma: "Hoy en día, los consumidores tienen muchas formas de disfrutar de los contenidos en streaming. Así que nos complace aún más ver a cuánta gente, especialmente a los jóvenes, estamos llegando con nuestras series."



"Podemos afirmar con razón que hemos acercado a una generación joven a la Fórmula 1. El deporte de GP merece esta atención, pero obviamente necesitaba una herramienta para despertar el interés dormido de la gente. Contribuir a ello es una sensación increíblemente satisfactoria."



"También pudimos ver de temporada en temporada que aquí no nos tocó la lotería. El crecimiento es real y continuo, y consideramos un honor desempeñar nuestro papel en el éxito de la Fórmula 1. Espero que podamos seguir haciéndolo. Espero que podamos seguir haciéndolo durante muchos años".



Como es habitual en Drive to Survive, la temporada completa se emitirá en la fecha límite, que en esta ocasión es el 23 de febrero de 2024. Los diez episodios de una temporada duran entre 30 y 60 minutos.





Presentaciones de Fórmula 1

05 de febrero: Sauber

05 de febrero: Williams

07 de febrero: Alpine

08 de febrero: Visa Cash App RB

12 de febrero: Aston Martin

13 de febrero: Ferrari

14 de febrero: Mercedes

14 de febrero: McLaren

15 de febrero: Red Bull Racing





Pruebas de invierno de Fórmula 1

Del 21.02. al 23.2. en Bahréin





Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2024

02.03. GP de Bahréin, Circuito Internacional de Bahréin, Sakhir

09.03. GP de Arabia Saudí, Circuito Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP de Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP de Japón, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de China, Circuito Internacional de Shanghai, Shanghai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Mónaco, Circuito de Mónaco, Montecarlo

09.06. GP de Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de España, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP de Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Gran Bretaña, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hungría, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP de los Países Bajos, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP de Azerbaiyán, Circuito de la ciudad de Bakú, Bakú

22.09. GP de Singapur, Circuito urbano de Marina Bay, Singapur

20.10. GP de Austin, Circuito de las Américas, Austin

27.10. GP de México, Autódromo Hermann Rodríguez, Ciudad de México

03.11. GP de Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito urbano de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Yas Island