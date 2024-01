Drive to Survive (Netflix) : Saison 6 le 23 février

Le fournisseur de streaming américain Netflix a confirmé : La saison 6 du documentaire à succès sur la Formule 1 "Drive to Survive" sera mise en ligne le 23 février, soit le dernier jour des essais hivernaux de Bahreïn, dix jours avant l'ouverture du championnat du monde sur le circuit international de Bahreïn. La série est produite par James Gay-Rees, l'homme derrière l'excellent documentaire "Senna".

Netflix a commencé à tourner ce formidable regard dans les coulisses de la catégorie reine en 2018, et la première saison a été diffusée en 2019. La série a déclenché, surtout aux États-Unis, un boom de la Formule 1 qui se poursuit encore aujourd'hui. Le retour de la catégorie reine à Las Vegas en est une conséquence directe.

Le directeur général de la Formule 1 de l'époque, Chase Carey, a rapidement compris comment le documentaire pouvait attirer de nombreux fans supplémentaires vers le sport du Grand Prix. Pour l'amateur de F1 d'aujourd'hui, la série montre le sport sous un autre jour que les formats de diffusion classiques, de manière dynamique, contemporaine et avec une bonne dose de liberté artistique.

Günther Steiner, qui a dirigé l'équipe Haas pendant de nombreuses années, est devenu une star grâce à la série, notamment en raison de son mode d'expression rustique. En pensant à ses expressions fortes, le Tyrolien du Sud a déclaré : "Je suppose que la série ne convient pas à ma fille. Mais pourquoi devrais-je faire semblant ? La série doit tout de même montrer la Formule 1 de la manière la plus vraie possible, et les émotions sont une composante tout à fait élémentaire du sport de Grand Prix. Je trouve que les gens de Netflix rendent très bien compte de ce qu'est la Formule 1".



Dans la saison 6, Steiner sera également présent en détail et les sujets suivants seront traités : la formidable série de victoires de Red Bull Racing (21 victoires en 22 courses), le troisième titre de champion du monde de Max Verstappen, le retour passionnant des GP à Las Vegas, les temps difficiles chez Ferrari et Mercedes (une seule victoire pour les Italiens, Mercedes est repartie bredouille), les performances fantastiques de Fernando Alonso chez Aston Martin ainsi que la première saison grandiose en GP de l'Australien Oscar Piastri, y compris la montée en puissance de McLaren.



James Gay-Reeves déclare : "Le consommateur a aujourd'hui tellement de possibilités de profiter des contenus en streaming. Nous sommes donc d'autant plus heureux de voir le nombre de personnes, surtout jeunes, que nous atteignons avec notre série".



"Nous pouvons affirmer sans crainte de nous tromper que nous avons amené une jeune génération à la Formule 1. Le sport GP mérite cette attention, mais il fallait apparemment un outil pour éveiller l'intérêt endormi des gens. Contribuer à cela, c'est un sentiment incroyablement gratifiant".



"Nous avons également pu constater, saison après saison, que nous n'avons pas fait ici un coup de hasard. La croissance est réelle et continue, et nous considérons comme un honneur d'apporter notre contribution au succès de la Formule 1. J'espère que nous pourrons continuer à le faire pendant de nombreuses années".



Comme d'habitude pour Drive to Survive, la saison complète sera mise en ligne à la date limite, c'est-à-dire cette fois-ci le 23 février 2024. Les dix épisodes d'une saison durent entre 30 et 60 minutes.





Présentations de la Formule 1

05 février : Sauber

05 février : Williams

07 février : Alpine

08 février : Visa Cash App RB

12 février : Aston Martin

13 février : Ferrari

14 février : Mercedes

14 février : McLaren

15 février : Red Bull Racing





Tests d'hiver de Formule 1

21.02. au 23.02. à Bahreïn





Championnat du monde de Formule 1 2024

02.03. GP de Bahreïn, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. GP d'Arabie Saoudite, Jeddah Corniche Circuit, Djidda

24.03. GP d'Australie, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. GP du Japon, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP de Chine, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. GP de Miami, Miami International Autodrome, Miami

19.05. GP d'Emilie-Romagne, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP de Monaco, Circuit de Monaco, Monte-Carlo

09.06. GP du Canada, Circuit Gilles Villeneuve, Montréal

23.06. GP d'Espagne, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. GP d'Autriche, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Grande-Bretagne, Circuit de Silverstone, Silverstone

21.07. GP de Hongrie, Hungaroring, Budapest

28.07. GP de Belgique, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP des Pays-Bas, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italie, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP d'Azerbaïdjan, Baku City Circuit, Bakou

22.09. GP de Singapour, Marina Bay Street Circuit, Singapour

20.10. GP d'Austin, Circuit of the Americas, Austin

27.10. GP du Mexique, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexico City

03.11. GP du Brésil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. GP du Qatar, Losail International Circuit, Doha

08.12. GP d'Abu Dhabi, Yas Marina Circuit, Yas Island