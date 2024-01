Drive to Survive (Netflix): Stagione 6 il 23 febbraio

Il provider di streaming statunitense Netflix ha confermato: La sesta stagione del documentario di successo sulla Formula 1 "Drive to Survive" sarà rilasciata online il 23 febbraio, ovvero l'ultimo giorno dei test invernali in Bahrain, dieci giorni prima dell'apertura del Campionato del Mondo al Bahrain International Circuit. La serie è prodotta da James Gay-Rees, l'autore dell'eccellente documentario "Senna".

Netflix ha iniziato le riprese di questo fantastico sguardo dietro le quinte della classe regina nel 2018 e la prima stagione è stata trasmessa in streaming nel 2019. La serie ha innescato un boom della Formula 1, in particolare negli Stati Uniti, che continua tuttora. Il ritorno della classe regina a Las Vegas ne è una diretta conseguenza.

L'allora direttore generale della Formula 1, Chase Carey, si rese subito conto di come il documentario avrebbe attirato molti più fan verso i Gran Premi. La serie mostra ai fan della F1 di oggi lo sport sotto una luce diversa rispetto ai classici formati di trasmissione, dinamica, contemporanea e con una buona dose di libertà artistica.

Günther Steiner, storico capo del team Haas, è diventato una star grazie alla serie, non da ultimo per il suo stile rustico. L'altoatesino, pensando al suo linguaggio forte, ha detto: "Credo che la serie non sia adatta a mia figlia. Ma perché dovrei fingere? La serie dovrebbe mostrare la Formula 1 nel modo più veritiero possibile, e le emozioni sono una parte fondamentale dei Gran Premi. Penso che quelli di Netflix facciano un ottimo lavoro nel ritrarre ciò che fa funzionare la Formula 1".



Steiner sarà visto in dettaglio anche nella sesta stagione, che includerà questi argomenti: la magnifica striscia di vittorie della Red Bull Racing (21 vittorie in 22 gare), il terzo titolo mondiale di Max Verstappen, l'emozionante ritorno del GP a Las Vegas, i tempi duri della Ferrari e della Mercedes (una sola vittoria per gli italiani, la Mercedes è rimasta a mani vuote), le fantastiche prestazioni di Fernando Alonso all'Aston Martin e la straordinaria prima stagione di GP dell'australiano Oscar Piastri, compresa la ripresa della McLaren.



James Gay-Reeves afferma: "Oggi i consumatori hanno a disposizione così tanti modi per fruire dei contenuti in streaming. Siamo quindi ancora più soddisfatti di vedere quante persone, soprattutto giovani, stiamo raggiungendo con la nostra serie".



"Possiamo giustamente affermare di aver avvicinato alla Formula 1 una giovane generazione. Lo sport GP merita questa attenzione, ma ovviamente aveva bisogno di uno strumento per risvegliare l'interesse sopito delle persone. Contribuire a questo è una sensazione incredibilmente soddisfacente".



"Abbiamo anche potuto constatare, di stagione in stagione, che non abbiamo fatto centro. La crescita è reale e continua, e per noi è un onore fare la nostra parte nel successo della Formula 1. Spero di poter continuare a farlo. Spero che potremo continuare a farlo per molti anni a venire".



Come di consueto con Drive to Survive, la stagione completa sarà trasmessa alla data di scadenza, che questa volta è il 23 febbraio 2024. I dieci episodi di una stagione hanno una durata compresa tra i 30 e i 60 minuti.





Presentazioni di Formula 1

05 febbraio: Sauber

05 febbraio: Williams

07 febbraio: Alpine

08 febbraio: Visa Cash App RB

12 febbraio: Aston Martin

13 febbraio: Ferrari

14 febbraio: Mercedes

14 febbraio: McLaren

15 febbraio: Red Bull Racing





Test invernali di Formula 1

Dal 21.02. al 23.2. in Bahrain





Campionato mondiale di Formula 1 2024

02.03. GP del Bahrain, Circuito internazionale del Bahrain, Sakhir

09.03. GP dell'Arabia Saudita, Circuito Corniche di Jeddah, Jeddah

24.03. GP d'Australia, Circuito Albert Park, Melbourne

07.04. GP del Giappone, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP di Cina, Circuito internazionale di Shanghai, Shanghai

05.05. GP di Miami, Autodromo Internazionale di Miami, Miami

19.05. GP dell'Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP di Monaco, Circuito di Monaco, Monte Carlo

09.06. GP del Canada, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP di Spagna, Circuito di Barcellona-Catalunya, Montmelò

30.06. GP d'Austria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP di Gran Bretagna, Circuito di Silverstone, Silverstone

21.07. GP d'Ungheria, Hungaroring, Budapest

28.07. GP del Belgio, Circuito di Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP d'Olanda, Circuito di Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP d'Italia, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP dell'Azerbaigian, Baku City Circuit, Baku

22.09. GP di Singapore, Marina Bay Street Circuit, Singapore

20.10. GP di Austin, Circuito delle Americhe, Austin

27.10. GP del Messico, Autódromo Hermann Rodríguez, Città del Messico

03.11. GP del Brasile, Autodromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP di Las Vegas, Circuito cittadino di Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP del Qatar, Circuito internazionale di Losail, Doha

08.12. GP di Abu Dhabi, Circuito di Yas Marina, Isola di Yas