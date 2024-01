Drive to Survive (Netflix): 6ª temporada a 23 de fevereiro

O fornecedor americano de streaming Netflix confirmou: A sexta temporada do documentário de sucesso da Fórmula 1 "Drive to Survive" será lançada online a 23 de fevereiro, ou seja, no último dia de testes de inverno no Bahrein, dez dias antes da abertura do Campeonato do Mundo no Circuito Internacional do Bahrein. A série está a ser produzida por James Gay-Rees, o homem por detrás do excelente documentário "Senna".

A Netflix começou a filmar este fantástico olhar sobre os bastidores da categoria rainha em 2018, e a primeira temporada foi transmitida em 2019. A série desencadeou um boom de Fórmula 1, particularmente nos EUA, que continua até hoje. O regresso da categoria rainha a Las Vegas é uma consequência direta deste facto.

O então CEO da Fórmula 1, Chase Carey, percebeu rapidamente como o documentário atrairia muito mais fãs para as corridas de Grande Prémio. A série mostra aos fãs de F1 de hoje o desporto sob uma luz diferente dos formatos clássicos de transmissão, dinâmica, contemporânea e com uma boa dose de liberdade artística.

O antigo chefe da equipa Haas, Günther Steiner, tornou-se uma estrela através da série, sobretudo devido ao seu estilo rústico. O sul-tirolo, pensando na sua linguagem forte, disse: "Acho que a série não é adequada para a minha filha. Mas porque é que hei-de fingir? A série é suposto mostrar a Fórmula 1 da forma mais verdadeira possível, e as emoções são uma parte fundamental das corridas de Grande Prémio. Penso que o pessoal da Netflix está a fazer um excelente trabalho ao retratar o que faz a Fórmula 1 funcionar".



Steiner também será visto em pormenor na 6ª temporada, que incluirá os seguintes tópicos: a magnífica série de vitórias da Red Bull Racing (21 vitórias em 22 corridas), o terceiro título de campeão mundial de Max Verstappen, o emocionante regresso do GP a Las Vegas, os tempos difíceis na Ferrari e na Mercedes (apenas uma vitória para os italianos, a Mercedes saiu de mãos vazias), as fantásticas performances de Fernando Alonso na Aston Martin e a fantástica primeira temporada de GP do australiano Oscar Piastri, incluindo a ascensão na McLaren.



James Gay-Reeves afirma: "Atualmente, os consumidores têm tantas formas de desfrutar de conteúdos em fluxo contínuo. Por isso, estamos ainda mais satisfeitos por ver o número de pessoas, especialmente os jovens, que estamos a alcançar com a nossa série."



"Podemos afirmar, com razão, que trouxemos uma geração jovem para a Fórmula 1. O desporto de GP merece esta atenção, mas precisava obviamente de uma ferramenta para despertar o interesse adormecido das pessoas. Contribuir para isso é um sentimento incrivelmente satisfatório."



"Também pudemos ver, de época para época, que não acertámos no jackpot aqui. O crescimento é real e contínuo, e vemos como uma honra desempenhar o nosso papel no sucesso da Fórmula 1. Espero que possamos continuar a fazê-lo durante muitos anos".



Como é habitual com Drive to Survive, a temporada completa será transmitida na data limite, que desta vez é 23 de fevereiro de 2024. Os dez episódios de uma temporada têm entre 30 e 60 minutos de duração.





Apresentações da Fórmula 1

05 de fevereiro: Sauber

05 de fevereiro: Williams

07 fevereiro: Alpine

08 fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing





Testes de inverno da Fórmula 1

21.02. a 23.2. no Bahrein





Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024

02.03. GP do Bahrain, Circuito Internacional do Bahrain, Sakhir

09.03. GP da Arábia Saudita, Circuito de Jeddah Corniche, Jeddah

24.03. GP da Austrália, Circuito de Albert Park, Melbourne

07.04. GP do Japão, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. GP da China, Circuito Internacional de Xangai, Xangai

05.05. GP de Miami, Autódromo Internacional de Miami, Miami

19.05. GP da Emilia Romagna, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. GP do Mónaco, Circuito do Mónaco, Monte Carlo

09.06. GP do Canadá, Circuito Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. GP de Espanha, Circuito de Barcelona-Catalunha, Montmeló

30.06. GP da Áustria, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. GP de Inglaterra, Circuito de Silverstone, Silverstone

21.07. GP da Hungria, Hungaroring, Budapeste

28.07. GP da Bélgica, Circuito de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. GP da Holanda, Circuito de Zandvoort, Zandvoort

01.09. GP de Itália, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. GP do Azerbaijão, Circuito da Cidade de Baku, Baku

22.09. GP de Singapura, Marina Bay Street Circuit, Singapura

20 de outubro, GP de Austin, Circuito das Américas, Austin

27.10. GP do México, Autódromo Hermann Rodríguez, Cidade do México

03.11. GP do Brasil, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. GP de Las Vegas, Circuito de Rua de Las Vegas, Las Vegas

01.12. GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail, Doha

08.12. GP de Abu Dhabi, Circuito de Yas Marina, Ilha de Yas