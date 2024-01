Australie 2024 : les supporters interdits sur le circuit de Melbourne

Ces images sont représentatives de l'ambiance festive du Grand Prix d'Australie : à la fin de la course, on pouvait voir des milliers de fans sur le circuit de l'Albert Park de Melbourne, acclamer le vainqueur ou se promener tranquillement sur la piste après la course traditionnelle. Mais c'est désormais terminé.

En effet, après le GP d'Australie 2023, la Fédération internationale du sport automobile (FIA) a dû ouvrir une enquête contre les organisateurs de l'Etat australien de Victoria.

La raison : les premiers fans ont pénétré sur la piste alors que certaines voitures se trouvaient encore dans leur tour de sortie - ce qui a également été prouvé par les images des caméras de bord des voitures d'Oscar Piastri, Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Des fans se trouvaient en outre à proximité immédiate des véhicules de dépannage qui évacuaient les voitures de course échouées.

En tant qu'organisateur, l'Australian Grand Prix Corporation (AGPC) a ainsi enfreint le code sportif de la FIA et les Australiens ont désormais pris la décision suivante : "Compte tenu de l'enquête menée contre l'AGPC à la suite des incidents de 2023, les visiteurs de la course de 2024 n'auront pas accès au circuit à l'issue du Grand Prix. On ne sait pas encore si les fans auront à nouveau cette possibilité lors des prochaines éditions de la course".



Une enquête similaire a été ouverte par la FIA contre les organisateurs du GP de São Paulo à Interlagos. Des fans y avaient accédé à la zone de dégagement du virage 1 avant la fin de la course.



Le week-end de course dans le parc Albert de Melbourne aura lieu en 2024, du 21 au 24 mars.





