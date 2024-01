Australia 2024: vietato ai tifosi l'accesso alla pista di Melbourne

Da anni, questo fa parte della tradizione del GP d'Australia all'Albert Park di Melbourne: dopo la gara, i tifosi si riversano sul circuito cittadino per festeggiare il vincitore. Questo non accadrà più alla fine di marzo 2024.

Queste immagini riassumono l'atmosfera esuberante del Gran Premio d'Australia: dopo la fine della gara, migliaia di fan potevano essere visti sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, ad applaudire il vincitore o a passeggiare tranquillamente lungo la pista dopo la gara tradizionale. Ma ora tutto questo è finito.

Dopo il GP d'Australia 2023, la FIA ha dovuto avviare un'indagine sugli organizzatori dello stato australiano di Victoria.

Il motivo: i primi tifosi sono arrivati in pista mentre alcune vetture erano ancora all'ultimo giro, come confermato anche dalle riprese delle telecamere di bordo delle auto di Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Carlos Sainz. I tifosi si trovavano anche nelle immediate vicinanze dei veicoli di recupero che portavano via le auto in panne.

L'Australian Grand Prix Corporation (AGPC), in qualità di organizzatore, ha quindi violato il Codice Sportivo della FIA e gli australiani hanno ora deciso: "Alla luce dell'indagine condotta sull'AGPC in seguito agli incidenti del 2023, nel 2024 non ci sarà alcun accesso alla pista per i tifosi dopo il Gran Premio. Resta da vedere se i fan avranno di nuovo questa opportunità nelle edizioni future della gara".



Un'indagine simile è stata avviata dalla FIA contro gli organizzatori del GP di San Paolo a Interlagos. In quell'occasione, i tifosi avevano avuto accesso all'area di deflusso della curva 1 prima della fine della gara.



Il weekend di gara all'Albert Park di Melbourne si svolgerà nel 2024 dal 21 al 24 marzo.





