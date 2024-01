Austrália 2024: Fãs proibidos de entrar na pista de Melbourne

Estas imagens resumem a atmosfera exuberante do Grande Prémio da Austrália: após o final da corrida, milhares de fãs podiam ser vistos no circuito de Albert Park, em Melbourne, a aplaudir o vencedor ou a dar um passeio pela pista após a corrida tradicional. Mas agora isso acabou.

Após o GP da Austrália de 2023, a FIA teve de lançar uma investigação sobre os organizadores no estado australiano de Victoria.

O motivo: os primeiros adeptos entraram na pista quando alguns dos carros ainda estavam na última volta - o que também foi confirmado pelas imagens das câmaras de bordo dos carros de Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Carlos Sainz. Os adeptos estavam também nas imediações dos veículos de recuperação que retiravam os carros de corrida encalhados.

A Australian Grand Prix Corporation (AGPC), na qualidade de organizadora, violou assim o Código Desportivo da FIA e os australianos decidiram agora: "À luz da investigação sobre a AGPC na sequência dos incidentes de 2023, não haverá acesso à pista para os espectadores em 2024 após o Grande Prémio. Resta saber se os adeptos voltarão a ter esta oportunidade em futuras edições da corrida".



Uma investigação semelhante foi lançada pela FIA contra os organizadores do GP de São Paulo em Interlagos. Neste caso, os adeptos tiveram acesso à área de escape na curva 1 antes do final da corrida.



O fim de semana de corrida no Albert Park, em Melbourne, terá lugar em 2024, de 21 a 24 de março.





